«Les conducteurs au volant, c’est criminel!»

Habituez-vous à l’idée que le vrai danger sur la route n’est pas le véhicule, mais le chauffeur. Les voitures autonomes à pilote automatique s’avèrent plus efficaces, plus sécuritaires, plus écologiques, plus abordables, etc. Dans un futur pas si lointain, à la vue d’un humain au volant, vous frémirez et vous vous exclamerez: «Comment a-t-on pu laisser les gens conduire eux-mêmes pendant plus d’un siècle? Quelle imprudence!»

Cette semaine à Pittsburgh, les premiers véhicules autonomes d’Uber prennent du service. Ai-je besoin de vous expliquer que cette innovation augure une révolution?

Devinez l’argument clef des promoteurs de la voiture autoconduite, comme Uber, Google et Tesla: la sécurité.

Après l’alcool et le cellulaire, c’est le chauffeur lui-même qu’il faut bannir; n’est-ce pas l’humain, de très loin, la cause principale des accidents de la route ?

Le maire pro-Uber

Même un chauffeur expérimenté, reposé, jouissant de ses pleines facultés n’a que cinq sens et un champ visuel limité. Ses rétroviseurs pallient grossièrement la vision panoramique totale des voitures autonomes qui, elles, n’ont aucun angle mort.

Pire: l’attention humaine se détourne parfois de son devoir immédiat – conduire – pour se perdre dans une distraction. Le robot-chauffeur, lui, réalise mille opérations simultanément.

De par le monde, il y a chaque jour quelque 3300 morts et 137 000 blessés sur la route (1).

Quand le maire de Pittsburgh, Bill Peduto, a offert les rues de sa ville à Uber pour ses essais de véhicules autonomes – et sa population comme cobaye –, des citoyens ont protesté que c’était risqué... Ce à quoi le maire pro-Uber a rétorqué en retournant l’argument et en laissant entendre que l’humain au volant est déjà tellement dangereux qu’une machine ne pourrait guère faire pire...

Robots écolos

Une étude du Forum international du transport (FIT), un organisme relevant de l’OCDE, estime que dans une grande ville européenne comme Lisbonne, pas moins de 97 % des voitures seraient superflues si l’autopartage se généralisait... Car tout véhicule qui ne roule pas gaspille de l’espace.

Le FIT estime que la généralisation de l’autopartage réduirait nos factures de transport de 50 % et l’espace de stationnement nécessaire de 95 %!

Transposons à Montréal (en rêvant). Prenez les véhicules en libre-service (pour l’instant Car2Go et Automobile) et multipliez-les par vingt. Ils seraient alors partout visibles sur le marché. Combien de dizaines de milliers de Montréalais seraient heureux d’économiser une fortune en délaissant l'auto privée? Donc, même d’ici au grand remplacement de l’humain par le robot, il y a l’autopartage pour décongestionner nos routes.

(1) Selon l’Association for Safe International Road Travel.