Les dewères

Quand Simon revenait de l’école avec une tonne de devoirs, ça me mettait en beau maudit. Si vous ramenez du travail à la maison à la fin de votre journée de bureau, on vous traitera de workolique. Pourquoi un enfant ou un ado doit-il se taper du temps supplémentaire et que ce serait normal ? Au bout de la table après le souper, je le regardais, chercher, calculer, écrire alors que j’entendais les autres enfants jouer dans la rue. Ils n’allaient pas à la même école. Simon avait bien fait sa journée de travail, il avait droit aux plaisirs de la vie, de s’oxygéner et de se vider la tête pour bien recommencer son lendemain. Pas s’enliser, s’écoeurer et refouler. Quand il avait achevé ses travaux de soirée, il ne lui restait que peu de temps avant le coucher et les autres étaient rentrés. Il restait quoi ? La télé ou les jeux vidéos. Combien de fois je suis allé seul avec lui jouer au basket à la noirceur dans la rue pour prendre un peu d’air avant le sommeil du juste.