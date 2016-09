Visite officielle: «Les Québécois aiment Cuba», fait valoir Philippe Couillard

LA HAVANE – Même dans les moments plus difficiles, les Québécois et les Canadiens ont toujours été avec les Cubains, a fait valoir Philippe Couillard en amorçant sa visite officielle à La Havane, une première historique pour un premier ministre du Québec.

«Je vais le redire avec beaucoup de force et beaucoup de fierté: le Canada et le Québec particulièrement ont toujours été avec le peuple cubain, même dans les moments les plus difficiles», a souligné le premier ministre, devant un parterre de gens d’affaires cubains et québécois réunis mercredi matin au légendaire hôtel Nacional, dans la capitale cubaine.

C’est donc sur la présence depuis longtemps nombreuse des touristes québécois sur les plages cubaines que M. Couillard a décidé de miser pour essayer d’ouvrir des portes aux entreprises et institutions québécoises qui veulent aussi profiter de la manne appréhendée avec la levée progressive de l’embargo américain sur Cuba.



Critique envers l'embargo



M. Couillard s’est d’ailleurs montré critique envers cet embargo imposé par les Américains pendant la guerre froide et qui avait été renforcé dans les années 90.

«Même dans les moments les plus éloignés de l’embargo, nous étions là pour exprimer notre affection et exprimer encore le fait que c’est l’ouverture et le partage qui mènent au progrès et non pas la fermeture des portes», a déclaré M. Couillard.

Le ministre du Commerce extérieur et de l’investissement étranger de Cuba, Rodrigo Malmierca Diaz, qui participait au lancement de la mission commerciale québécoise, a signé une déclaration commune avec la ministre des Relations internationales Christine St-Pierre qui devrait permettre d’intensifier les échanges entre eux.



Cérémonie de signatures



La directrice générale de l’Institut de tourisme et d’hôtellerie du Québec, Liza Frulla, a également procédé à la signature d’une entente avec le ministère du Tourisme cubain et le Système national de formation pour le tourisme cubain (Formatur).

Un accord-cadre de collaboration entre les Fonds de recherche du Québec et le géant pharmaceutique BioCubaFarma a aussi été conclu.

Après une cérémonie avec fanfare militaire en l’honneur de José Marti, un héros national cubain, M. Couillard a été accueilli au Palacio de la Revolucion où il a pu s’entretenir avec le vice-président du Conseil des ministres et ministre de l’Économie de Cuba, Ricardo Cabrisas Ruiz.

PHOTO MARC-ANDRÉ GAGNON

Il en a notamment profité pour promouvoir sa stratégie maritime dans le contexte où l'expertise du Québec pourrait être utile au développement de la nouvelle zone de Mariel, près de La Havane.

Le premier ministre doit visiter en après-midi les locaux de l’entreprise québécoise Terracam qui a un pied à terre dans la capitale cubaine.

Il doit ensuite rencontrer la presse et pourrait participer à un événement «surprise» qui reste à confirmer, en début de soirée.