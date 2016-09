Martine Ouellet sort grande perdante du débat tenu dimanche à Sherbrooke. Nous assistons plus que jamais à une course à deux entre Alexandre Cloutier et Jean-François Lisée.

Scrutin préférentiel

Le mode de scrutin préférentiel, qui a été choisi par l’exécutif du PQ, rendra le dernier droit de la course encore plus intéressant. Comme il apparaît évident qu’aucun candidat ne réussira à obtenir la majorité dès le premier tour et que la date limite pour inscrire des nouveaux membres est désormais passée, les candidats devront travailler d’arrache-pied pour devenir le deuxième choix des militants qui se rangent présentement derrière Martine Ouellet et Paul St-Pierre Plamondon.

Ce qui veut dire que pendant les 48 heures précédant l’annonce de l’identité du nouveau chef, les membres en règle du PQ voteront à distance pour leur candidat préféré. Du même souffle, ils effectueront également leur deuxième choix, puis leur troisième choix.

Selon le règlement du PQ, « s’il n’y a pas majorité absolue dès le premier décompte, la candidature ayant obtenu le moins de votes ainsi que toutes les candidatures n’ayant pas obtenu 10 % seront éliminées.

Au deuxième décompte, les votes de deuxième choix de la ou des candidatures éliminées seront reportés sur les candidatures toujours en lice. Dans le cas où le deuxième choix s’exprime pour une candidature éliminée, le troisième choix sera considéré.»

Solution de rechange

C’est donc dire que messieurs Cloutier et Lisée voudront devenir les «un coup mal pris» des militants qui appuient leurs deux comparses.

Il sera intéressant de voir si Alexandre Cloutier enverra des signaux de fumée aux pressés-pressés qui appuient Martine Ouellet. Son appétit pour un référendum rapide pourrait soudainement croître. Quant à Jean-François Lisée, il continue d’incarner le renouveau du parti, aussi bizarre que cela puisse paraître. Les fans de PSPP avides de changement pourraient se tourner vers lui.

Les paris sont ouverts!