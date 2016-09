Mafieux sous pression

Eric thibault et Maxime Deland

Raynald Desjardins, le seul Québécois «pure laine» de la mafia montréalaise, devrait finalement recevoir sa sentence en décembre, pour avoir comploté le meurtre de l’aspirant parrain Salvatore Montagna. Les éléments de preuve inédits de l’enquête policière obtenus par Le Journal et l’Agence QMI dépeignent un caïd sous pression durant ses derniers jours de liberté, jusqu’à ses premières heures en prison.

Pris dans un jeu du chat et de la souris digne d’un film de gangsters, Raynald Desjardins a cru jusqu’au dernier instant­­ qu’il s’en sortirait, malgré la pression qu’il ressentait de la police.

— Demande au bœuf si tu peux prendre une photo avec lui. (...) Pis dis-lui que s’il veut embarquer avec moi, j’ai pas de problème avec ça», plaisantait-il avec son neveu et garde du corps Hugo, le lendemain du meurtre, après avoir démasqué un policier assigné à sa filature.

— Quand je lui ai demandé ça, il avait le gros sourire dans la face, dit son neveu en rappelant le caïd. Je lui ai dit: «Montre-moi-le donc que t’es une police». Là, il me montre sa badge et il dit: «On est là pour votre protection».

— Demandes-y combien il charge par semaine. M’a le garder pour ma surveillance. J’aurai plus besoin de toi pour checker autour de moi, hostie!» enchaîne Desjardins, sans savoir que les policiers interceptent à son insu ses textos et ses conversations sur son cellulaire.

«C’est pas normal, écrit-il à Desjardins. Ils sont partout. Et ils sont bons. J’ai été chanceux de les voir.»

Même si les policiers leur soufflent dans le cou, Desjardins et sa gang se croient intouchables.

Ils veulent même s’attaquer à d’autres membres du clan Montagna, dont les frères Domenico et Antonino Arcuri, copropriétaires de l’entreprise Ital Gelati, qu’ils surnomment Mario et Luigi.

«La Reine dit que tant que Mario est là, on va avoir des problèmes. Il faut travailler sur Mario et Luigi au plus sacrant», écrit Desjardins à Mirarchi, suivant les conseils de son beau-frère Joe Di Maulo – l’ex-numéro 2 de la mafia montréalaise – qu’il appelle «La Reine».