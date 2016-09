Mandat de grève chez Ikea de Montréal

Les quelque 350 employés syndiqués du magasin IKEA de Montréal ne s’entendent pas avec leur employeur concernant leur prochaine convention collective de travail.

Dans une forte proportion de 92 %, les membres du Syndicat d’IKEA Montréal affilié à la Confédération des syndicats nationaux (CSN) ont accordé un mandat de grève de 24 heures à leur exécutif syndical. Cette grève pourra être déclenchée à tout moment. «Et les heures peuvent être divisées», indique Carolina Caballero, présidente du Syndicat d'IKEA Montréal, situé dans l’arrondissement Saint-Laurent.

Ce magasin et le IKEA de Richmond, en Colombie-Britannique, sont les seuls de la chaîne à être syndiqués au Canada.

La CSN qualifie d’«insultantes» les offres patronales, alors que le mécontentement était manifeste lors d’une assemblée générale tenue dimanche dernier.

«Nous réclamons 2,5 % par année pour trois ans», dit Mme Caballero. IKEA veut une convention sur quatre ans, avec des augmentations forfaitaires de 1,5 % et 2 % respectivement la première et la deuxième année, et des augmentations de 1,5 % et 2 % respectivement la troisième et la quatrième année.

La formule forfaitaire est versée à la fin de l’année, ce qui est désavantageux fiscalement, dit le syndicat.

«IKEA nous compare à d’autres entreprises du commerce de détail, mais c’est une entreprise unique, avec un créneau unique. On ne peut pas se comparer à Costco ou Walmart. L’employeur tente de niveler vers le bas.»

IKEA, le numéro un mondial de l'ameublement, vient d’annoncer une hausse de 7 % de son chiffre d'affaires lors de son exercice financier 2015-2016.

Le syndicat souhaite aussi plus de flexibilité dans la gestion des horaires, afin de faciliter la conciliation avec la famille et les études. «On est souple dans nos demandes, car on comprend que c’est une entreprise de commerce de détail, avec de longues heures d’ouverture. Nous, on veut que le client revienne. On sait que l’industrie du détail connaît des difficultés.»

La convention collective est échue depuis le 31 décembre dernier. Le dernier conflit de travail remonte à mars 2005. Les travailleurs avaient alors tenu deux heures de grève à l’ouverture du magasin.

La semaine dernière, IKEA Canada a annoncé la construction d’un nouveau grand magasin à Québec qui devrait créer 300 emplois.