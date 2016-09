MétéoMédia a de bonnes nouvelles pour votre santé mentale et prévoit un automne doux

Vous n’avez pas la berlue si vous avez l’impression que le mois de septembre est agréable. L’été l’a été aussi, remarquez, et MétéoMédia prévoit le maintien de cette tendance jusqu’en octobre.

Depuis le début du mois, les températures moyennes dépassent les normales de quatre degrés, un écart aisément perceptible pour ceux qui mettent le moindrement le nez dehors. Ce ne sera peut-être pas aussi marqué dans les prochaines semaines, mais quand même.

Le météorologue André Monette, chez MétéoMédia, annonce «des températures au-dessus des normales» en septembre et en octobre dans toutes les régions où il n’y a pas de caribous. Pour novembre, les températures devraient être dans les normales, indique le service météo dans ses prévisions pour l’automne 2016.

Dans le Nord, le temps frais est gêné. Il semble qu’il n’ait aucune intention de sortir de chez lui et que personne n’ait l’intention de l’inviter dans les prochaines semaines. Par conséquent, l’été entre en prolongation dans le sud de la province, alors que les secteurs situés entre les deux – grosso modo de la Baie-James à la Basse-Côte-Nord – devraient recevoir plus de pluie.

Pour le sud du Québec, MétéoMédia entrevoit des quantités de pluie dans les normales, mais moins de jours de pluie que d’habitude, cet automne. Autrement dit, il pleuvra moins souvent, mais plus intensément.

Ces prévisions sont propices à la formation de bouchons de circulation le dimanche matin sur le pont de l’Île-d’Orléans.

C’est moins drôle qu’une journée aux pommes, mais il faut en tenir compte: l’automne est aussi propice à la formation d’ouragans.

«La saison est déjà plus active que la normale, mais pour l’instant, peu ont touché terre», rapporte M. Monette. On ignore la suite.

Un été de palmarès

L’été a été des plus agréables au Québec avec beaucoup de journées chaudes et pas trop de précipitations. La saison est dans le «top 15» des plus chaudes à Québec et dans le «top 5» à Montréal.

En général, les mois de juin, de juillet et d’août ont été en moyenne un degré plus chauds que la normale, un écart certes faible, mais perceptible à la longue.

Québec a eu plusieurs journées chaudes, mais a été épargnée par la chaleur accablante. En effet, les grosses chaleurs ont frappé un mur à Trois-Rivières, remarque M. Monette. Le mercure a dépassé les 30 °C à seulement cinq reprises à Québec, pile sur la normale, alors que c’est arrivé 17 fois à Montréal (normale de neuf).

La quantité de précipitations a été normale, mais les jours de pluie ont été moins fréquents que la moyenne des années précédentes. Il a plu moins d’un jour sur deux à Québec et moins d’un jour sur trois à Montréal pendant l’été.