Petit cours de théologie péquiste

Beaucoup de gens trouvent étrange que les candidats à la direction du PQ passent autant de temps à discuter d’un référendum qui n’a pas une chance sur cent d’avoir lieu dans les cinq prochaines années.

Il faut cependant comprendre que les candidats ne courtisent pas le Québécois moyen, mais le petit nombre de gens qui ont une carte de membre en règle du PQ.

À mon humble avis, la position de Jean-François Lisée est la plus lucide et la plus transparente: dire d’entrée de jeu qu’il n’y aura pas de référendum dans le premier mandat d’un gouvernement péquiste.

Plus de trois Québécois sur quatre ne veulent pas de référendum, y compris bon nombre de souverainistes qui ne veulent pas d’une troisième défaite.

Parfois, le courage, le vrai, est d’accepter de regarder les choses en face, ce qui est tout le contraire d’une démission.

Comment?

Martine Ouellet promet un référendum dans un premier mandat, comme Jacques Parizeau en 1994.

Premièrement, aucune des conditions présentes en 1994 n’est au rendez-vous aujourd’hui, et j’aimerais qu’on m’explique comment on espère les réunir.

Par exemple, rédiger la constitution d’un Québec souverain restera un exercice en vase-clos puisque les non-souverainistes refuseront de s’associer à la démarche.

Deuxièmement, si un hypothétique gouvernement Ouellet voyait que le référendum est perdu d’avance, on stopperait les machines.

C’est donc que la promesse est, de toute façon, conditionnelle à sa faisabilité, donc élastique.

Troisièmement, cet engagement jetterait dans les bras de la CAQ des nationalistes modérés dont le PQ a absolument besoin pour espérer menacer le PLQ.

Quatrièmement, cet engagement permettrait au gouvernement Couillard de faire entièrement campagne sur la peur d’un référendum et d’occulter son bilan catastrophique.

Alexandre Cloutier, lui, dira, où il loge six mois avant l’élection d’octobre 2018. D’ici là, il mettrait en branle divers chantiers de promotion de l’option.

Premièrement, quand il annoncera, au printemps 2018, qu’il n’y aura pas de référendum, on lui reprochera, en toute logique, de n’avoir pas réussi à faire monter la mayonnaise.

Ça démarre mal une campagne électorale.

Deuxièmement, imaginez l’effet démobilisateur sur tous ces gens qui se seront échinés dans les divers chantiers.

Troisièmement, il faudra, d’ici à ce fatidique printemps 2018, convaincre le congrès du PQ, prévu pour 2017, de laisser le chef prendre seul la décision ultérieurement. Hum...

Fondamentalement, peut-on croire que plus de brochures explicatives, plus d’études et plus de tournées réussiront, en seulement 18 mois, à ouvrir une fenêtre verrouillée depuis 21 ans?

Choix

Enfin, Paul Saint-Pierre Plamondon ne tiendrait un référendum que dans un second mandat, et seulement si 1,2 million de personnes signent un registre et si un sondage montre que 45 % des gens le veulent.

Abandonner le contrôle d’une telle démarche à la société civile serait inédit dans toute l’histoire des accessions à l’indépendance à travers le monde. Cela pose aussi de multiples problèmes.