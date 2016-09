[VIDÉO] Phelps gagne l'or des imitateurs d'Eminem

Après tout ce qu’il a accompli dans le domaine sportif, Michael Phelps a peut-être une brillante carrière devant lui... le lip-sync professionnel.

On se souvient encore de ce moment d’une rare intensité lors des Jeux de Rio lorsque le plus grand nageur de tous les temps, capuchon sur la tête et dans un état de transe à en faire frémir tous ses adversaires, avait démontré qu’il était là pour dominer.

Capture d'écran/YouTube

Pour plusieurs, cette scène évoquait des images de B-Rabbit, le personnage incarné par Eminem dans 8 Mile. On se demandait aussi s’il écoutait le grand classique des chansons de motivation issu du même film, Lose Yourself.

Si Phelps a depuis avoué que c’est une chanson du rappeur Future qui jouait dans son casque d’écoute, il a cru bon faire un clin d’œil aux similarités avec le film semi-biographique de Slim Shady.

Prenez 2 minutes pour voir sa prestation dans un épisode de l’émission américaine Lip Sync Battle.

Faites-nous savoir si cela mérite une médaille d’or.