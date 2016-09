Pour une rentrée tout en style au rabais!

L’automne est souvent la saison chouchou des fashionistas. Cette saison, les accessoires des années 90 font un retour en force, la chemise à carreaux devient un essentiel et le jean déchiré inspiré par George Michael est tout aussi tendance.

Que vous soyez un homme ou une femme, j’ai déniché pour vous sept des plus beaux articles à bas prix, pour une rentrée tout en style!

1. Des souliers aux prix spéciaux pour les cent ans de Yellow (à partir de 24,99 $)

Photo courtoisie

Cette année, l’entreprise québécoise Yellow souffle ses cent bougies. Pour l’occasion, les prix spéciaux sont étiquetés sur les chaussures de la collection d’automne. Leur philosophie rappelle que ce n’est pas la marque qui fait l’allure! C’est pourquoi je me suis procuré la superbe paire de bottillons RODEO qui s’agence vraiment à tous mes looks, à 60,00 $. J’ai vu chez un compétiteur connu, la même paire au double du prix! Que dire des espadrilles fleuries à 25,00 $? On adore! D’ailleurs, Yellow n’oublie pas les hommes qui y trouveront aussi de bonnes aubaines.

2. Des chapeaux pour les tous styles à partir de 9,99 $ chez Le Château

Photo courtoisie

Adopterez-vous le chapeau? Si oui, vous en trouverez plusieurs styles chez Le Château. Découvrez le chapeau melon, béret, képi, cloche en laine et même la capeline. Le Fedora est populaire, car il est un accessoire coup de cœur chez les friandes de mode! Courez à l’entrepôt, car plusieurs modèles sont au rabais, dont le Fedora deux tons en papier à seulement 9,99 $!

3. Colliers ras du cou «choker» à 15 $ chez Aldo

Photo courtoisie

Vous vous rappelez les accessoires de la chanteuse Gwen Stefani dans les années 90? Elle portait fièrement le collier ras du cou, appelé aussi le «choker». Depuis les vingt dernières années, on pensait que le bijou avait disparu, mais aujourd’hui, il fait un retour en force dans les magasins! Les boutiques Aldo en offrent une superbe sélection qui propose plusieurs couleurs et formes. Je craque pour le modèle BEINIEL!

4. Confos ponchos à partir de 29,95 $ chez Dynamite

Photo courtoisie

Qui dit poncho, dit confort! Le vêtement d’origine mexicaine s’adapte très bien au climat plus frisquet de l’Amérique du Nord. Le poncho s’adapte à plusieurs styles, soit classique avec une jupe, urbain avec un jean ou encore chic avec une magnifique robe. De plus, j’adore cette pièce qui peut vraiment cacher les poignées d’amour!

5. Le jean «Destroy» (déchiré aux genoux) à partir de 29,99 $ chez H&M

Photo courtoisie

Si le haut court (en anglais, crop top) des années 80 de Madonna a inspiré plusieurs filles cet été, voilà que son jean déchiré en inspire plusieurs, cet automne. Décidément, ce retour dans le passé donne des idées à plusieurs grandes chaînes et marques de ce monde. Pour ne pas dépenser une fortune pour un jean «usé», rendez-vous chez H & M qui possède plusieurs modèles à trente dollars pour hommes et femmes.

6. Un nouveau sac à dos Parkland à partir de 49,99 $

Photo courtoisie

Une rentrée n’est pas une rentrée sans un nouveau sac à dos! Que l’on soit étudiant, athlète ou professionnel, posséder un sac facilite les déplacements. La griffe de Vancouver Parkland présente une panoplie de modèles pour toutes vos activités. On craque pour les couleurs épurées, les silhouettes simples et les tissus robustes. Pour ceux et celles qui traînent des ordinateurs portables, optez pour le sac Academy, doté d’une superbe pochette molletonnée!

* Offert chez Sport Expert

7. L’incontournable chemise à carreaux à 16,00 $ au Tigre Géant

Photo courtoisie

On ne se doute jamais des jolis trésors à petits prix que l’on peut dénicher dans les grands magasins Tigre Géant. On y trouve plusieurs essentiels, mais aussi plusieurs articles au goût du jour. J’ai d’ailleurs trouvé une magnifique chemise-tunique à carreaux pour une allure négligée, mais réfléchi pour la saison des pommes. Ça ne m’a coûté que seize dollars! Le Tigre Géant dispose aussi d’une section de vêtements taille plus.