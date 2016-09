Premières images du film sur la vie de Félix Leclerc

Depuis deux semaines, le tournage du long métrage Pieds nus dans l’aube bat son plein au Village québécois d’antan de Drummondville, où quelques rues ont été transformées afin de permettre à l’équipe de recréer le «La Tuque de 1929», univers dépeint par Félix Leclerc dans le roman qui a inspiré le film.

Lors de notre passage au Village québécois d’antan, hier après-midi, nous avons pu admirer quelques-uns des décors conçus spécialement pour les besoins du film. En plus d’avoir refait l’intérieur de ce qui est devenu la «maison de Félix», la production a aussi fait construire une réplique de la façade d’un magasin général situé à Black Lake, près de Thetford Mines.

«Nous avons longtemps hésité entre tourner là-bas ou ici, a raconté Antonello Cozzolino, le producteur de ce film dont le budget est de 5,3 M$. Finalement, Black Lake est un village un peu trop contemporain. En plus, au niveau de la logistique, c’était beaucoup plus facile pour nous de construire des choses ici.»

L’amitié d’abord

Pieds nus dans l’aube, un film «grand public» qui mettra en vedette plusieurs jeunes talents, dont Justin Leyrolles-Bouchard et Julien Leclerc dans les rôles de Félix et de son meilleur ami Fidor, mais également des acteurs plus connus comme Roy Dupuis, Catherine Sénart, Claude Legault, Marianne Fortier, Guy Thauvette et Robert Lepage, se veut d’abord et avant tout une histoire d’amitié.

«C’est le dernier été de Félix avant qu’il parte étudier à Ottawa. C’est l’été qui a transformé sa vie, car c’est un été où il aura connu l’amitié, l’amour et la mort, a expliqué le producteur. Ce n’est pas un film sur le poète. C’est un film sur un garçon de 12 ans, un film sur l’amitié entre deux gamins. C’est un peu un Stand by Me, un Dead Poets Society.»

Le bon moment

Ce projet, le réalisateur Francis Leclerc, qui en signe également le scénario aux côtés de Fred Pellerin, souhaitait s’y consacrer depuis plus de vingt ans.

«C’est un bon roman, mais je me disais que ça ferait un meilleur film, a-t-il raconté avec le sourire. Je pense que ça s’aligne bien.»

Malgré tout, celui à qui l’on doit Un été sans point ni coup sûr et Les beaux malaises a préféré attendre le moment propice avant de se frotter à l’une des œuvres de son célèbre père (oui, il est le fils de Félix).

«Toute ma vie, j’ai voulu m’éloigner de mon père. J’ai essayé de faire autre chose, de ne pas en parler. Je ne me suis jamais servi de son nom pour quoi que ce soit, a-t-il expliqué. Pour les premiers films que j’ai faits, on parlait toujours du “fils de”. Depuis 2004, environ, le “fils de” a disparu. Je sens que j’ai mon nom, que c’est correct. Vers l’âge de 40 ans (il aura 45 ans à la fin du mois), je me suis dit que j’en avais assez fait et que j’étais assez solide pour me lancer dans ce projet.»