Projet pilote dans Rosemont: un marquage contre l’emportiérage

S’ils saluent l’initiative, des organismes de défense des cyclistes rappellent que la nouvelle bande manquant la zone à risque d’emportiérage dans Rosemont demeure un simple marquage.

«C’est une belle amélioration au niveau du marquage sauf que ça reste du marquage, lance Claudine Sauvadet, porte-parole de la Coalition Vélo Montréal. Quitte à dédier un espace pour l’emportiérage, on aurait pu aller plus loin et avoir une piste protégée, un aménagement plus sécuritaire.»

Depuis la fin de semaine de la fête du Travail, la Ville à ajouter à la piste cyclable de la rue Saint-Zotique une bande large de 60 cm, entre la piste cyclable et les stationnements, indiquant la zone de risque à l’emportiérage.

Ce projet pilote actuellement en cours de déploiement devrait d’ici deux à trois semaines être en place entre les rue De Bordeaux et 31e Avenue.

«On a choisi cette piste, car il y avait eu quelques incidents aux intersections lorsque la piste était encore entre les autos stationnées et les trottoirs», indique Marc-André Gadoury, porte-parole en matière de vélo pour l’administration Coderre. «On se donne un an d’utilisation, soit jusqu’à l’été prochain pour évaluer les impacts et après, oui, ça pourrait être déployé à d’autres endroits.»

Vélo Québec critique

Mais Vélo Québec est plus critique face à cette initiative, qui n’hésite pas à la qualifier d’«over design».

«Ça commence à faire trop de lignes autant élargir la piste et avec trop de messages, les gens se perdent, croit sa présidente, Suzanne Lareau. C’est une perte de temps et énergie, à la place, j’aimerais mieux qu’on fasse plus de bandes cyclables et qu’on se concentre sur des campagnes de sensibilisation.»

L’organisme rappelle également que seulement 7 % des cas d’emportiérage recensés par la police l’an dernier s’étaient produits le long d’une bande cyclable. «Donc les automobilistes semblent assez vigilants lors qu’il y a une piste», poursuit Mme Lareau.

Pour Marc-André Gadoury, ce marquage dédié à l’emportiérage est tout à fait complémentaire aux campagnes de sensibilisation.

«Juste le fait qu’on parle aujourd’hui, pour moi, ça veut dire que le projet pilote est en train de fonctionner.»

Rappelons qu’à la fin aout, Denis Coderre promettait un plan d’action concret pour améliorer la sécurité des cyclistes.