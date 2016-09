Projet pilote d'Uber: des dirigeants de taxis promettent des actions concertées

Trois jours après que des chauffeurs eurent décidé d'intenter des recours judiciaires contre Uber et le gouvernement, des dirigeants de l'industrie du taxi se réuniront mardi midi pour décider des actions qu'ils poseront.

«On va avoir une unicité dans l'action, le front commun sera identifié et on aura des actions concertées», a promis Guy Chevrette, porte-parole du Comité provincial de concertation et de développement de l'industrie du taxi (CPCDIT).

«On va essayer d'être plus intelligent [que le gouvernement].»

S'il promet des actions «scandales», il souhaite surtout éveiller la population sur l'iniquité de l'entente entre Uber et le gouvernement.

Rappelons que dimanche, le Regroupement des travailleurs autonomes métallos (RTAM) annonçait qu'il déposerait une demande d’injonction provisoire contre le projet pilote d'Uber, en plus d'un recours collectif contre Québec, afin de récupérer la valeur des permis de taxi qu'ils estiment perdue depuis l'arrivée de la multinationale.

Le projet pilote d'un an qui devrait démarrer le 29 septembre prévoit notamment un plafond de 50 000 heures de transport par semaine, soit environ 300 permis de taxi, en plus d'imposer un tarif minimum par course et de collecter TPS et TVQ.