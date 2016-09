Radicalisme: on nous prend pour des idiots

On apprenait récemment l’existence à Québec d’un groupuscule bizarroïde. Il s’appelle Atalante Québec.

Ses quelques membres, habillés de noir, défilent dans les rues au flambeau, lancent des slogans brutaux contre les immigrés. Ils ont invité un conférencier qui s’autoproclame néofasciste.

Extrême droite

En gros, on a là le folklore le plus caricatural de l’extrême droite.

Et pourtant, tout d’un coup, dans les médias, on s’est excité. Des fascistes québécois! Chic! On va pouvoir se faire des peurs! C’est ce qu’on appelle se magasiner des sueurs froides à petit prix.

Le bien mal nommé Centre de prévention de la radicalisation menant à la violence en a rajouté: un de ses chercheurs disait avoir «autant d’intérêt» pour la mouvance d’extrême droite que pour la mouvance islamiste.

Ah bon? «Autant d’intérêt»?

L’extrême-droite québécoise devrait nous inquiéter autant que l’islamisme.

On nous prend pour des idiots. Mais on comprend ce qui est derrière cette ruse. L’islamisme est le grand péril qu’affrontent nos démocraties. Il pousse à la violence un trop grand nombre de jeunes musulmans qui se rêvent un destin de djihadistes. C’est en criant Allahou Akhbar qu’on assassine.

L’islamisme, même lorsqu’il ne mène pas au terrorisme, mine nos sociétés.

Mais nos médias n’aiment pas parler d’islamisme. Ils redoutent la stigmatisation des musulmans. Ils préfèrent, pour cela, parler de radicalisme.

Mais comment mettre dans le même sac un péquiste radical, un néo-démocrate radical, un bouddhiste radical et un islamiste radical? En dénaturant le sens des mots.

Radicalisme

On dénonce le «radicalisme» pour occulter l’islamisme. Mais quand on tombe sur deux pelés et trois tondus, c’est le jackpot. Nous aussi nous avons nos dangereux! On lui donnera une visibilité exceptionnelle! On relativise ainsi l’importance de l’islamisme. On semble dire: nous aussi nous avons nos radicaux!

Quitte à transformer artificiellement des paradeurs folkloriques et ultra-marginaux en menace terrifiante bien de chez nous.