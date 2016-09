Sept thèmes pour les consultations en vue d'une politique sur le numérique

Dans le cadre de ses consultations pour élaborer une politique sur le numérique, le gouvernement du Québec veut recueillir des avis concernant sept thèmes qui ont été priorisés.

Le gouvernement veut en savoir plus sur les infrastructures numériques; le développement économique à l’ère du numérique; l’administration publique; l’éducation et le développement des compétences numériques; les villes et les territoires intelligents; la santé et le numérique; ainsi que la culture numérique.

Chacun des thèmes pourra être discuté durant neuf semaines sur la plateforme «Objectif numérique» (www.numerique.economie.gouv.qc.ca).

«Grâce à cette plateforme dynamique, notre gouvernement souhaite entendre les préoccupations de l’ensemble de la population québécoise au regard des enjeux soulevés par le numérique, afin de proposer des priorités et des orientations qui y répondent adéquatement et qui permettront au Québec de saisir les occasions qui s’en dégagent», a déclaré la ministre de l’Économie, de la Science et de l’Innovation Dominique Anglade, mardi, dans un communiqué.

Les avis recueillis serviront à élaborer la Stratégie numérique du Québec qui sera dévoilée au printemps 2017.

Le Conseil canadien du commerce de détail (CCCD) estime que l’établissement d’une telle politique est essentiel.

«Les détaillants doivent répondre aux attentes grandissantes des consommateurs en offrant des canaux de contact et de vente entièrement intégrés pour une meilleure expérience. Ils ont besoin d'une stratégie numérique qui tient compte de leurs préoccupations pour bien les épauler», a mentionné par communiqué Nathalie St-Pierre, directrice générale, Québec et vice-présidente, développement durable, au CCCD.