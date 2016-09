Snowden appelle Barack Obama à lui accorder son pardon

Le lanceur d’alerte Edward Snowden a appelé le président américain Barack Obama à lui accorder son pardon avant de quitter ses fonctions en janvier 2017, estimant que ses révélations avaient bénéficié à son pays, dans un entretien au quotidien britannique The Guardian mardi.

«Oui, il y a des lois qui disent certaines choses mais c’est peut-être pourquoi le pouvoir de donner son pardon existe pour les exceptions, pour les choses qui semblent illégales à la lecture mais qui si on les regarde d’un point de vue moral, éthique, quand on regarde les résultats, apparaissent comme nécessaires, vitales», déclare-t-il dans l’entretien vidéo de quelques minutes diffusé par le journal.

«Je pense que lorsque les gens regardent les bénéfices, il est clair que depuis 2013 les lois de notre pays ont changé. Le Congrès, les tribunaux et le président, tout le monde a changé sa politique après ces révélations. Dans le même temps, il n’y a jamais eu de preuve publique que quelqu’un en ait souffert», ajoute l’ancien consultant de la National Security Agency (NSA).

En juillet, la Maison Blanche avait opposé une fin de non recevoir à la pétition lancée pour réclamer le pardon sans condition pour Snowden, qui a dévoilé en 2013 l’ampleur du réseau d’espionnage électronique américain.

Edward Snowden «devrait rentrer aux États-Unis, pour y être jugé par ses pairs et non pas se cacher derrière un régime autoritaire. Pour l’heure, il fuit les conséquences de ses actes», avait déclaré Lisa Monaco, la conseillère du président Barack Obama en matière de sécurité intérieure et de lutte contre le terrorisme.

Inculpé pour espionnage aux États-Unis, l’informaticien, qui s’est réfugié en Russie, risque jusqu’à 30 ans de prison dans son pays.

Il a volé de très nombreux documents secrets lors de son passage au sein de la NSA, l’une des agences de renseignements les plus secrètes des États-Unis, spécialisée dans l’interception des communications électroniques.

Le réalisateur Oliver Stone, dont le film «Snowden» a été projeté en première mondiale samedi à Toronto, a espéré que Barack Obama change d’avis.

«M. Obama devrait pardonner (Snowden) et nous l’espérons», a déclaré Oliver Stone en souhaitant que le président ait soudainement «un éclair pour lui montrer la voie» à suivre dans cette affaire.