Un mort et quatre blessés dans un accident sur le plus gros paquebot du monde à Marseille

Une personne est morte et quatre ont été grièvement blessées dans la chute d’un canot de sauvetage sur le plus grand paquebot du monde, Harmony of the Seas, lors d’une escale à Marseille, dans le sud de la France, a-t-on appris de sources concordantes.

«Il y a un mort et quatre blessés graves», dont deux sont entre la vie et la mort, a précisé à l’AFP un porte-parole des pompiers. Le «canot s’est décroché» du bateau amarré dans le grand port méditerranéen, selon une source proche de l’enquête.

Selon le quotidien régional La Provence, l’embarcation s’est détachée du cinquième pont avec cinq membres du personnel navigant à bord. On ignore pour l’instant la raison de leur présence à bord du canot.

Ce mastodonte flottant de 362 mètres de long, 66 m de large et 72 m de haut, soit l’équivalent d’un immeuble de 20 étages, appartient au croisiériste Royal Caribbean.

En mai, des dizaines de milliers de personnes avaient assisté au départ du navire à Saint-Nazaire, dans l’ouest de la France, où il avait été construit dans les chantiers navals locaux de STX France.

Dans la foulée, STX France avait signé avec Royal Carribean une lettre d’intention de commande de trois nouveaux paquebots, une commande d’environ 2,5 milliards d’euros.

Pour sa croisière inaugurale, Harmony of the Seas avait quitté le 29 mai Southampton, dans le sud de l’Angleterre, à destination du port espagnol de Barcelone. Il avait fait sa première escale à Marseille en juin.

Deuxième ville de France, Marseille s’est hissée depuis 15 ans parmi les 10 premiers ports de croisière au monde, avec 1,45 million de croisiéristes accueillis en 2015, en hausse de 10,7%.