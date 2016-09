Un spécialiste en fertilité utilisait son sperme pour engrosser ses patientes

INDIANAPOLIS, Indiana – Un médecin pratiquant dans une clinique de fertilité a été accusé d’avoir utilisé son propre sperme pour mettre enceinte ses patientes.

Donald Cline a plaidé non coupable à deux accusations d’obstruction envers la justice après avoir assuré à ses patientes qu’il utilisait du sperme d’une banque de donneurs d’une école de médecine alors qu’il utilisait en fait le sien.

L’homme de 77 ans est aussi accusé d’être le père de huit enfants avec des patientes qu’il aurait traitées dans les années 1970 et 1980. La poursuite affirme toutefois que le médecin aurait avoué à quelques-uns de ses enfants qu’il aurait fait ce manège une cinquantaine de fois.

Les doutes sur Cline ont commencé lorsque les résultats d’un test d’ADN de l’un de ses enfants ont montré huit correspondances génétiques, toutes pointant vers la clinique du docteur Cline, à Indianapolis dans l’Indiana.

La différence d’âge entre le premier et le dernier enfant est de huit ans, ce qui a soulevé des questions sur l’identité de la personne qui pouvait être présente durant aussi longtemps pour assurer la paternité d’autant d’enfants. À l’époque, la fécondation s’effectuait à l’aide d’échantillons fraîchement collectés et non congelés, comme aujourd’hui.

Le même donneur n’est d’ailleurs habituellement pas utilisé pour plus de trois grossesses.

Le médecin, qui a pris sa retraite en 2009, a nié avoir utilisé d’autres échantillons que ceux provenant d’étudiants en médecine.

Le processus judiciaire doit se mettre en branle le mois prochain dans cette affaire. Cline a depuis été libéré de prison dans l’attente de son procès.