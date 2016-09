Une autre tuile s’abat sur Lessard

Une autre tuile s’abat sur Laurent Lessard: la conjointe et partenaire d'affaires de son ex-conseiller Yvon Nadeau, qui a bénéficié d’une subvention de 3 M$, travaillait elle aussi au bureau de comté du ministre, ont appris les partis d'opposition.

Le Parti québécois et la Coalition avenir Québec ont chacun fait parvenir une lettre aux commissaires à l’éthique et au lobbyisme afin de s’assurer que ce fait nouveau soit pris en considération.

Il s’agit d’un «fait troublant» qui «ajoute à l’importance de l’enquête» a indiqué en entrevue la députée péquiste Agnès Maltais, qui souhaite que toute la lumière soit faite sur «les liens étroits» qu’elle suspecte entre Laurent Lessard et l'entreprise de son ex-conseiller.

«C’est extrêmement préoccupant», a déclaré de son côté le député caquiste Simon Jolin-Barrette, qui considère que cette situation rend «l’apparence de conflit d’intérêt» encore plus évidente.

Rappel des faits

La semaine dernière, notre Bureau parlementaire révélait qu’en 2014, Laurent Lessard a réembauché à son bureau de comté un conseiller politique de longue date, Yvon Nadeau même si l’entreprise qu’il dirige, Pyrobiom, sollicitait alors une subvention de 3 M$.

L’aide financière lui a finalement été accordée l’été dernier en lien avec un projet de transformation des résidus forestiers en biocarburant à Parent, dans le secteur de La Tuque.

À la lumière de ces révélations, le Parti québécois et la Coalition avenir Québec ont accusé le ministre Lessard d’avoir «manqué de jugement» et se sont aussitôt tournés vers les commissaires à l’éthique et au lobbyisme, qui ont depuis chacun initié leurs enquêtes.

Toutefois, seule la plainte du PQ a été retenue par le commissaire à l'éthique parce qu'elle vise plus spécifiquement M. Lessard, alors que celle déposée par la CAQ ciblait davantage son ex-conseiller politique.

M. Lessard a depuis nié toute intervention politique de sa part dans l'octroi de la subvention.

Partenaires d’affaires

Yvon Nadeau a été responsable du bureau de comté de M. Lessard d’avril 2003 à juin 2013. Il est devenu pdg de Pyrobiom en septembre 2013 et est revenu travailler pour M. Lessard de mai 2014 à mai 2015.

Sa conjointe, Stéphanie Donato, qui est depuis peu adjointe de direction chez Pyrobiom, a également travaillé en tant qu’attachée politique au bureau du député de Lotbinière-Frontenac, Laurent Lessard, de 2012 à 2015. Il était alors ministre des Forêts.

Mme Donato a ensuite travaillé pendant un an en tant que directrice des communications pour une autre entreprise de son conjoint, Énergies d’Amérique.

Selon le registre des entreprises, Énergies d’Amérique, qui est présidée par Yvon Nadeau, est aussi premier actionnaire de la société de portefeuille de M. Nadeau, une compagnie à numéro, qui est elle-même premier actionnaire de Pyrobiom.

Chronologie des événements