Pourquoi la puissance nucléaire nord-coréenne est-elle dangereuse?

Oui et non. Oui dans la mesure où les États-Unis avaient placé la Corée du Nord sur la liste des États voyous, avec l’Irak et l’Iran. Oui aussi dans la mesure où les États-Unis n’ont pas respecté toutes les clauses des accords conclus avec le pays, notamment au chapitre des livraisons de pétrole. Non parce qu’il n’existe pas de motifs raisonnables de croire que les États-Unis et leurs alliés attaqueraient une Corée du Nord non nucléaire. Surtout avec la protection de la Chine dont elle bénéficie. La Corée du Nord aurait donc pu suivre bien d’autres voies moins coûteuses et plus pacifiques pour résoudre ses problèmes.