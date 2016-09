Une crise sans précédent

«La transaction s’est bouclée très rapidement, a-t-il reconnu au micro de TSN Radio. On a reçu un appel dimanche pour s’informer de cette possibilité. Dans les dernières semaines, on avait déjà parlé à Kevin et on lui avait dit qu’on ne l’échangerait pas à moins qu’il soit d’accord. Je l’ai appelé, je lui ai dit que Winnipeg voulait le ravoir. Il a dit qu’il était intéressé à écouter les Bombers et ça s’est conclu assez vite.»