Une employée accidentée de la SAAQ doit se battre contre son employeur

Une employée de la SAAQ victime d’un accident de la route mène une bataille contre son propre employeur, elle qui se retrouve sans revenu depuis plus de deux ans.

«Je l’aime, mon emploi, jure Mélanie Patenaude, âgée de 42 ans. Mais c’est pathétique, je suis assise entre deux chaises! Je n’ai plus de vie», ajoute-t-elle.

Plus grave finalement

Or, à son retour au travail progressif en 2013, Mme Patenaude n’a pas été en mesure de reprendre ses tâches.

«Ma bulle a éclaté. Ma santé s’était détériorée et je n’ai pas eu droit à de l’aide psychologique», dit la femme qui avoue avoir eu des idées noires.

«J’entendais les histoires d’accidentés, mais je me disais qu’il y a deux côtés à une médaille, que la SAAQ ne peut pas tout payer. Mais, il y a un problème dans le système», conclut-elle.

«Quand j’appelle à la SAAQ, on ne peut même pas me donner d’informations sur mon dossier parce que c’est privé vu que je suis employée! souligne-t-elle. Tout le monde se renvoie la balle.»

En avril dernier, on lui a annoncé que son dossier était en révision et qu’elle devait retourner en expertise.

«Je suis revenue à la case départ et je n’ai pas plus de salaire», rage-t-elle. Je veux rester à la SAAQ. Je veux mes prestations et les traitements pour retourner au travail.»