[VIDÉO] « Mad Max : Fury Road » sans les effets spéciaux ... WOW !

Coup d'oeil sur cet article

La critique et le public étaient unanimes, « Mad Max : Fury Road » de George Miller était un spectacle grandiose et époustouflant du début à la fin. Certains y avaient même perçu un message à teneur féministe, ce qui est rafraichissant pour un film d’action et de poursuites automobiles. Cette vidéo présente des séquences de tournage sans l’ajout des effets spéciaux numérisés ou aucune retouche quelconque. On peut ainsi admirer l’incroyable travail et le niveau de risque ahurissant qui ont permis la production de ce film. qui a élevé les standards dans le genre « futur apocalyptique ».