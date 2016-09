Voyage dans le temps

À force d’entendre ou de lire des commentaires d’apocalypse concernant le Centre Vidéotron (CV), on finit par oublier pourquoi ce bâtiment a été construit et quels en sont les nombreux avantages. Qui de mieux que Jacques Tanguay pour en témoigner?

Homme d’affaires influent de la région, M. Tanguay a été à même de constater le besoin d’un nouvel amphithéâtre à Québec. Il a en effet été, pendant 18 ans, locataire principal du vieux Colisée avec les Remparts, soit avant leur rachat par Québecor, il y a deux ans.

«Je me [reporte] il y a quelques années, a-t-il exposé, où je vivais dans un aréna de 70 ans, qui coûtait une fortune d’entretien, dans lequel on ne pouvait rien améliorer, dans lequel l’été on était obligé de le fermer parce qu’il faisait trop chaud.»

Déficit du Colisée

Le président des Remparts se souvient aussi que le déficit du Colisée constituait le principal enjeu chaque année, et ce, même si les Remparts payaient un «très gros loyer». Les stationnements représentaient également une problématique pas mal plus importante. Or, M. Tanguay voit encore là une nette amélioration. «Les sorties sont mieux aujourd’hui que ce qu’on a vécu pendant 15 ans», selon lui.

Tout en disant comprendre les nombreuses interrogations à propos de l’entente de gestion entre Québecor et la Ville, M. Tanguay a néanmoins qualifié le tout de phénoménal. La Ville, souligne-t-il, évite tout risque financier sur l’exploitation du bâtiment. Doit-on aussi rappeler que la LNH ne considérerait pas Québec parmi les villes potentielles si celle-ci ne s’était pas dotée d’un aréna répondant aux normes?

Bonne voie

À savoir si le CV pourra être rentable sans Nordiques, après quelques années, Pierre Dion, grand patron de Québecor, a de nouveau assuré que ce serait le cas, mais moins rapidement qu’avec une équipe. C’est là que des indicateurs comme ceux qu’il a dévoilés hier deviennent d’autant plus importants.

Plus les clients sont satisfaits et plus il y a de bonnes chances qu’ils y retournent ou recommandent l’expérience. Alors, plus la Ville fera d’argent sur les ventes de billets et plus l’amphithéâtre risque de devenir rentable. La Ville n’aura alors plus à rembourser 50 % du loyer, comme prévu dans l’entente.

Or, quand 96 % de ceux qui ont assisté à un événement se disent satisfaits de leur plus récente expérience au CV, on est certainement sur la bonne voie.