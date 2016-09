Walmart et Maxi & Cie offrent les meilleurs prix

Au lieu de courir les rabais d’une chaîne d’épicerie à une autre, les consommateurs pourraient ménager temps et énergies en concentrant leurs achats chez Walmart ou Maxi & Cie, avance une étude comparative réalisée par le magazine Protégez-Vous.

Le magazine a mené son enquête en effectuant plus de 100 visites chez IGA Extra, Maxi & Cie, Provigo Le Marché, Metro Plus, Walmart, Super C et Costco. Les magasins étaient situés dans six grandes villes du Québec: Gatineau, Montréal, Laval, Longueuil, Québec et Sherbrooke.