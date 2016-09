Wetenhall osera-t-il?

Les langues se délient chez les Alouettes. Les confidences ­obtenues par mon collègue ­Jonathan Guay pointent toutes vers Jim Popp. C’est un secret de Polichinelle que Popp n’a jamais été à sa place dans le rôle d’entraîneur en chef. Mais voilà que des membres de l’organisation estiment qu’il a fait son temps aussi au poste de directeur général.

Il y a un bon moment que la marmite bout. On entendait des choses de tierces personnes. Mais quand des joueurs se mettent à glisser des informations dans les oreilles des journalistes, c’est que la ­situation est devenue intenable.

Il s’en trouvera peut-être certains qui accuseront ces sources de manquer de courage en parlant sous le couvert de l’anonymat. Mais il faut savoir que les joueurs de football ne bénéficient pas d’une sécurité d’emploi blindée.

La plupart des contrats ne sont pas garantis et les joueurs sont exposés à perdre leur boulot à n’importe quel moment.

Le passé ne tient plus

Comme je l’ai écrit la semaine dernière, le ballon est entre les mains de Bob Wetenhall.

Popp est arrivé à Montréal un an avant qu’il achète les Alouettes.

Les 16 premières années de leur association ont été généralement couronnées de succès. Au cours de cette période, les Alouettes ont terminé premiers de la section Est à 10 reprises. Ils ont atteint la finale de la Coupe Grey en sept occasions, triomphant une première fois sous la gouverne de Don Matthews au poste d’entraîneur en chef (2002), puis deux années d’affilée (2009 et 2010) sous la ­direction de Marc Trestman.

Deux grosses brèches

Personne ne peut enlever ces premières positions et ces championnats à Popp. Il en a été l’architecte.

Les choses ont toutefois commencé à se détériorer après le départ de Trestman. Ce dernier n’a pas été remplacé ­adéquatement, ni Anthony Calvillo.

L’équipe végète dans le fond du baril depuis l’an dernier. Elle n’a remporté que 9 victoires en 29 matchs et tout indique que la débandade va se poursuivre jusqu’à la fin de la présente saison.

L’intérêt des amateurs diminue au rythme des défaites. Les assistances sont à la baisse. Il y aura de moins en moins de monde dans les gradins du stade Percival-Molson pour les trois matchs à domicile restants, en octobre.

Pas de vente en vue

Déjà qu’il n’a jamais fait une fortune avec les Alouettes, Wetenhall doit y voir et prendre des décisions qui seront ­déchirantes pour lui, mais nécessaires. D’autant qu’il affirme n’avoir aucunement l’intention de vendre et qu’il se dit fermement déterminé à demeurer ­propriétaire de l’équipe.

Aussi malheureux que ça puisse être, Popp n’est plus l’homme de la situation.

On savait déjà qu’il en menait large dans les bureaux quand il possédait uniquement le portefeuille de directeur ­général. Mais les Alouettes sont devenus son show depuis la fin des belles années, un one man show que les joueurs ne sont plus capables de supporter et que les amateurs n’apprécient pas.

Déclaration condamnable

Comment un entraîneur peut-il lancer à ses joueurs que certains d’entre eux devraient aller vendre de la drogue sur un coin de rue aux États-Unis s’ils ­n’élevaient pas leur jeu d’un cran?

On sait qu’il y a des entraîneurs prêts à tout pour faire passer un ­message, mais il y a des limites.

Si Popp a vraiment dit ce qu’un joueur a confié à un journaliste, il aurait dû s’excuser auprès de tous ses joueurs et délaisser les fonctions d’entraîneur en chef, voire démissionner du poste de ­directeur général.

Voyez-vous un joueur du Canadien ­raconter, ne serait-ce que sous le couvert de l’anonymat comme dans le cas rapporté plus haut, que Michel Therrien aurait tenu des propos semblables à ces joueurs?

Il y aurait un tremblement de terre en ville! Mais parce que ce sont les Alouettes qui sont en cause, personne n’en fait de cas.

Reste que si le Canadien peut passer à travers toutes les tempêtes sans perdre son public, il n’en est pas ainsi pour les Alouettes.

La situation est sérieuse.