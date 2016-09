38e gala de l’ADISQ: Leloup rôde toujours

MONTRÉAL – Après son triomphe de l’an dernier, Jean Leloup pourrait encore sévir au gala de l’ADISQ, puisqu’il mène la course avec un total de neuf citations, a-t-on appris mercredi alors qu’on dévoilait les nominations de la 38e édition.

Dans la catégorie interprète de l’année, l’excentrique se mesure à d’autres grosses pointures, dont trois coachs de «La Voix» - Marc Dupré, Louis-Jean Cormier, Pierre Lapointe -, de même qu’à Fred Pellerin, aussi dans la course du prestigieux Félix.

Grâce à ses spectacles «Le fantôme de Paradis City» et «Jean Leloup et son orchestre en concert à Paradis City», il se trouve deux fois en lice dans la catégorie Spectacle de l’année – auteur-compositeur-interprète, contre Louis-Jean Cormier («Les grandes artères»), Pierre Flynn («Sur la terre») et Marie-Mai en résidence au Théâtre St-Denis et Capitole de Québec.

Dans le rétroviseur, Koriass et Cœur de pirate suivent de près, nommés chacun huit fois, dont pour la vidéo de l’année où ils sont rivaux. Tandis que l’artiste hip-hop («Love Suprême») jouera des coudes avec Bernard Adamus («Sorel Soviet So What), Philippe Brach («Portraits de famine»), Fred Fortin («Ultramarr») et Sarah Toussaint-Léveillé («La mort est un jardin sauvage») pour décrocher le titre d’auteur-compositeur, Béatrice Martin pourrait non seulement repartir avec le trophée de la chanson de l’année («Oublie-moi (Carry on)»), mais aussi être désignée l’artiste s’étant le plus illustrée à l’extérieur du Québec pour une cinquième fois en carrière.

Safia Nolin, lauréate du prix Félix-Leclerc en juin dernier, risque de créer la surprise lors de la cérémonie de remise de prix, listée à six reprises. Non seulement l’auteure-compositrice et interprète de «Limoilou» rivalise-t-elle avec les 2Frères, Rémi Chassé, Charles Richard-Hamelin et Erik West-Millette – qui cumule aussi six nominations – pour le titre de révélation de l’année, mais elle pourrait même être couronnée interprète féminine de l’année, coiffant au passage ses colistières Marie-Mai, Marie-Pierre Arthur, Laurence Jalbert et Ingrid St-Pierre.

Par ailleurs, une lutte serrée se profile du côté des groupes et duos, alors que les 2frères, Galaxie, les Cowboys Fringants, Les sœurs Boulay et les Trois Accords sont finalistes pour la statuette.

Animée par Louis-José Houde pour une 11e année consécutive, la grande fête de la musique aura lieu le 30 octobre prochain à la salle Wilfrid-Pelletier de la Place des Arts, et sera précédée, le 27 octobre, du Premier gala de l’ADISQ et du Gala de l’Industrie.

Interprète féminine de l’année

Marie-Pierre Arthur

Laurence Jalbert

Marie-Mai

Safia Nolin

Ingrid St-Pierre

Interprète masculin de l’année

Louis-Jean Cormier

Marc Dupré

Pierre Lapointe

Jean Leloup

Fred Pellerin

Groupe ou duo de l’année

2Frères

Galaxie

Les Cowboys Fringants

Les sœurs Boulay

Les Trois Accords

Révélation de l’année

2Frères

Rémi Chassé

Sofia Nolin

Charles Richard-Hamelin

Érik West-Millette

Chanson de l’année