Achat d’un VR : vérifiez avant d’investir

Au cours des prochaines semaines, plusieurs amateurs de camping-caravaning vont faire l’achat d’un nouveau véhicule récréatif. Si vous faites affaire avec un concessionnaire reconnu, vous aurez les garanties nécessaires pour vous protéger, mais si vous faites votre achat auprès d’un particulier, certaines précautions s’imposent.

«Vers la fin de la saison, plusieurs amateurs mettent en vente leurs unités notamment chez les campeurs saisonniers. Plusieurs amateurs sont tentés par ces offres, sauf qu’il y a des précautions à prendre avant d’acheter, affirme le président-directeur général de Camping Québec, Simon Tessier. Souvent, c’est l’investissement de plusieurs milliers de dollars d’économies. Alors, mieux vaut prévenir que guérir.»

LES AMÉNAGEMENTS

Tout d’abord, hormis les nouveaux terrains baptisés Campings-condos où les gens peuvent acheter leur terrain, le site de camping occupé par un saisonnier est toujours en location.

«Avant de penser acheter, je recommande aux gens de bien s’informer sur le contrat de location du terrain entre le propriétaire du camping et le locateur, souligne Tessier. Il peut arriver que le propriétaire ait placé une clause lui permettant de choisir le nouvel arrivant, si l’occupant des lieux quitte. C’est le genre de surprise qui peut se produire. Plusieurs personnes communiquent avec nous pour nous le signaler. Alors, la question que nous posons est : avez-vous lu votre contrat ? Cela signifie donc que des gens peuvent acheter un véhicule qu’ils devront sortir alors qu’ils croyaient avoir droit au terrain automatiquement en achetant.»

Un autre point important à souligner touche cette fois les personnes qui vendent leurs unités.

«Il est certain que les gens aiment aménager leur terrain en le décorant avec des fleurs, en plantant des arbustes, en y ajoutant terrasse et cabanon. Ils doivent toutefois se rappeler que lorsqu’ils agissent ainsi, ils investissent sur un terrain qui ne leur appartient pas. Ces petits plus qu’ils mettent en place pour agrémenter leurs séjours ne seront pas nécessairement un ajout dans le prix de vente.»

Pour le spécialiste, il est clair que d’abord et avant tout, il faut louer un terrain dans les règles, avant de penser à investir.

«Les saisons sont courtes, les investissements importants dans bien des cas. Comme les terrains n’appartiennent pas aux campeurs, mais bien aux propriétaires, la première chose à faire est véritablement d’assurer la solidité des conditions d’occupation des lieux avant de débourser. Souvent, des propriétaires de terrains vont demander des frais de transfert du bail de location. Si certains trouvent cela difficile, ils doivent comprendre de l’autre côté, que cette façon de faire empêche la surenchère dans la vente d’unités. Les gens ne peuvent plus spéculer en incluant une certaine valeur du terrain dans leur vente parce qu’il ne leur appartient pas.»

Pour obtenir davantage de renseignements, vous pouvez consulter le Registre des droits personnels et réels mobiliers (RDPRM). Il suffit de vous rendre à l’adresse : www.rdprm.gouv.qc.ca. Cela pourrait vous éviter bien des problèmes.