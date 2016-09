Attention aux faux agriculteurs bio

Certains agriculteurs affirment aux consommateurs faire pousser leurs légumes selon les normes bio, sans avoir de certification. Une pratique qui nuit aux producteurs en règle.

«Les gens pensent peut-être encourager de bonnes pratiques en achetant des fermiers qui se disent bio sans être certifiés, mais si tout le monde fait ça, la certification ne voudra plus rien dire», dit Benoît Duval, un maraîcher de L’Assomption.

Selon lui, plusieurs disent à leurs clients dans les marchés qu’ils produisent leurs légumes selon les normes biologiques parce qu’ils ne mettent pas de produits chimiques, mais sans la certification bio, rien ne prouve «qu’ils n’ont pas une petite canette de pesticides cachée quelque part».

Beaucoup d’exigences

Benoît Duval cultive ses terres selon les normes biologiques depuis 9 ans. Ses produits sont certifiés par Écocert Canada, et ce n’est pas pour rien.

Il doit respecter un nombre imposant d’exigences, détaillées dans le Règlement sur les produits biologiques établi par l’Office des normes générales du Canada, et se soumettre aux contrôles d’un inspecteur.

Pour mériter la certification bio, il faut aussi payer des frais, remplir de la paperasse... Bref, beaucoup de travail en plus de celui de la terre.

Plusieurs plaintes

Anne-Marie Granger Godbout est présidente-directrice générale du Conseil des appellations réservées et des termes valorisants, l’organisme responsable du respect de l’appellation «biologique».

Elle explique que l’utilisation frauduleuse du terme est malheureusement fréquente. «On a plusieurs centaines de plaintes chaque année. L’appellation “biologique” étant une valeur ajoutée, c’est certain que c’est tentant pour une entreprise de vendre ses produits plus chers tout en ne payant pas de certification.»

Reconnue depuis 2000 au Québec et 2009 au Canada, l’appellation a, selon elle, de plus en plus de crédibilité aux yeux des consommateurs.

«C’est quand une appellation prend de la valeur qu’on voit que certains cherchent à en profiter.»

Tout comme Benoît Duval, Mme Granger Godbout insiste pour dire qu’il ne suffit pas de ne pas mettre de pesticides pour être bio.

«Une affirmation verbale, faite par-dessus une table au marché, ça compte quand même. Et si on a une plainte, on va en faire le suivi. Nos inspecteurs sont présents dans les marchés et les foires pour contrôler.»

LA CERTIFICATION BIOLOGIQUE: DES FRAIS ET DES CONTRAINTES

Frais à payer d’environ 500 $ par année

Restrictions au niveau des substances utilisées à titre de pesticides, herbicides, engrais, nettoyants pour les équipements

Aménagement de zones tampons pour éloigner la contamination par les cultures non bio

Utilisation de semences certifiées biologiques

Exigences liées au traitement des animaux dont les déjections seraient utilisées aux fins d’amendement du sol

Contrôle du matériau des surfaces utilisées pour le traitement des produits, ainsi que du bois utilisé pour les poteaux de clôture.

Ces contraintes, parmi d’autres, doivent être respectées durant 3 ans avant que la certification soit délivrée.

Des contrevenants qui persistent et signent

Condamnés à payer 25 000 $ d’amendes pour avoir réemballé des produits avec la mention biologique alors qu’ils n’étaient pas certifiés, les propriétaires d’une épicerie de Chicoutimi partent en croisade contre le Conseil des appellations réservées et des termes valorisants (CARTV).

«Je suis 100 % d’accord avec le contrôle au niveau des producteurs, mais quand on arrive aux détaillants, qu’on ait à payer une certification, je trouve ça abusif», dit Émilie Boivin, propriétaire du Magasin Bizz.

Le jugement rendu à Chicoutimi le 21 juin dernier reconnaît les contrevenants coupables d’avoir sorti des produits biologiques de leurs contenants d’origine pour les réemballer et leur apposer une étiquette avec la mention biologique, une pratique que seuls les détaillants certifiés ont le droit d’effectuer. Les manquements ont été observés en 2009, en 2012 puis en 2014.

Anne-Marie Granger Godbout, présidente-directrice générale du CARTV, l’organisme ayant donné les amendes, explique: «Il y a un principe très important dans le contrôle des produits biologiques et c’est la chaîne d’intégrité du produit jusqu’au consommateur. Qu’est-ce qui nous dit qu’un détaillant qui ouvre un sac de betteraves bio pour les réemballer en paquets individuels ne va pas les mélanger avec d’autres betteraves non bio, si aucun inspecteur n’en fait le contrôle?»

grogne

Selon Émilie Boivin, la grogne serait en train de s’installer dans le milieu du biologique.

«Je connais des producteurs qui ont décidé de ne plus payer leur certification, d’autres qui sont tentés de produire en bio mais ne le feront pas à cause des exigences trop élevées et des contrôles abusifs. La façon dont la Loi est appliquée par le CARTV freine de belles initiatives et crée des divisions dans un milieu qui est petit. C’est dommage.»

Du 20 août au 13 septembre, les propriétaires du Magasin Bizz ont marché 550 km de Chicoutimi à Montréal pour attirer l’attention sur leur cause.

Devant les bureaux du CARTV, ils ont déposé un chèque symbolique de 25 000 $ – soit le montant de l’amende qu’ils ont dû payer. À partir des témoignages entendus le long de leur périple, ils comptent présenter un mémoire sur le développement du biologique au Québec au ministre de l’Agriculture, au printemps 2017.