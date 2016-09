Au pays des gants blancs

Depuis le temps que ça dure, on a l’impression d’écrire l’histoire sans fin: pays, pas pays; peut-être que oui, peut-être que non; demain, après-demain, le plus vite possible si Dieu (ou Allah) le veut...

Après deux rendez-vous ratés avec l’Histoire, voilà qu’on cherche à en avoir un troisième...

Mais le temps passe aussi vite que les héros: Pauline Marois, qu’on a revue à la télé lundi, évoquait il n’y a pas si longtemps un «moment de liberté». De jolis mots, sans plus.

Pierre Karl Péladeau semblait capable de neutraliser la «machine à perdre» mais n’a pas pu lever le poing sur le podium du OUI.

Voilà donc une nouvelle brochette d’aspirants aux prises avec le même dilemme.

En douceur

Pour mener les Québécois à la souveraineté, il faut dorer la pilule, présenter les choses en douceur, limer les irritants, polir la réalité, mettre des gants blancs...

Les provinciaux du «paradis des familles» ne sont pas des Tchétchènes et n’ont rien du Tigre tamoul. Les Patriotes ont cédé la rue aux amateurs de latex...

Les appuis à la souveraineté fléchissent mais tiennent bon. Ils ne sont plus ce qu’ils étaient, soit, mais Jean-François Lisée les établit à 28%. Ça permet les plus beaux espoirs...

Sauf que 85% des gens ne veulent pas d’un référendum. Ça embête fatalement Claudette Carbonneau, l’ancienne patronne de la CSN à qui on a confié le calice du OUI.

Mais peu importe ce qu’en disent actuellement les nouveaux aspirants au trône, de toute manière, ils ne pèsent pas lourd devant le parti et les partisans du pays à gauche.

C’est Véronique Hivon qui avait raison: ce sont les militants du Parti québécois qui décideront de l’éventualité d’un référendum. Ce n’est pas un gage du meilleur jugement mais c’est comme ça.

Le chef peut toujours donner son avis mais, au bout du compte, ce sont les membres du PQ qui décident.

« Traumatisme »

Ceux qui veulent succéder à PKP avancent ces jours-ci divers scénarios mais ça n’engage personne.

Le chouchou de l’establishment, Alexandre Cloutier, mise sur l’ambiguïté et ne dira que six mois avant les prochaines élections, soit en avril 2018, s’il tiendra ou pas un référendum. C’est le vent qui le conseillera.

Le hic, c’est que l’instance décisionnelle suprême du PQ doit aussi dire ce qu’elle veut.

Et ça se fera en conseil national, un exercice toujours risqué pour un chef du PQ.

Jean-François Lisée a opté d’emblée pour la franchise et le réalisme : il faut reporter un éventuel référendum dans un second mandat sinon c’est la défaite assurée.

Dimanche, il a dit à son collègue Cloutier qu’il risquait d’être en porte-à-faux avec le parti, quelques mois avant les élections. Un «traumatisme» serait donc à craindre.

«Tu auras l’air de quoi devant Philippe Couillard?», lui a-t-il lancé dimanche. La réponse tient en trois lettres...