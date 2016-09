Bobby Bazini, Charlotte Cardin et Valaire à Montréal en lumière

La musique occupera une place importante dans la programmation du prochain festival Montréal en lumière (MEL). Déjà, 17 concerts ont été annoncés pour la 18e édition de MEL qui se déroulera du 23 février au 12 mars 2017.

Parmi les artistes qui ont accepté de prendre part à l’événement, notons Bobby Bazini (attendu pour un nouveau spectacle en lien avec son album «Summer Is Gone»), Daniel Lavoie (qui revisitera l’univers de Félix Leclerc, Alain Bashung et Léo Ferré), Charlotte Cardin (ancienne participante à «La Voix») ou encore Valaire (groupe qui offrira des chansons de son plus récent album, «Oobopopop», en vente vendredi).

Ce sera aussi l’occasion d’assister à la dernière représentation en sol québécois de «Piaf a 100 ans. Vive la môme!», un hommage à la grande Édith Piaf.

L’édition 2017 de MEL fera aussi la part belle à Montréal pour ses 375 ans. Le festival combinera une fois de plus musique, arts de la scène et plaisirs gastronomiques.

Le Métropolis, le Club Soda et L’Astral sont au nombre des nombreuses salles de la métropole qui accueilleront les différents artistes.

Les billets pour certains spectacles – comme celui de Champion et ses G-Strings – sont déjà en vente. Les autres le seront à partir du vendredi 16 septembre. Tous les détails sur montrealenlumiere.com