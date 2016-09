Charlotte Poitras monte aux barricades

Étudiante en télévision à l’UQAM, Charlotte Poitras s’est inscrite à Célibataires et nus Québec dans le but de découvrir les dessous d’une téléréalité. À la suite de la diffusion de l’émission où elle participe, elle monte aux barricades pour défendre sa participation à une émission qui cause bien des remous sur les réseaux sociaux.

Charlotte Poitras avoue qu’elle a lu les commentaires sur l’émission avec une «curiosité malsaine». «L’avis général est que Célibataires et nus fait honte au Québec, que le QI des gens n’a jamais été aussi bas, que ce ne sont que des douchebags qui s’y retrouveront, que l’on n’était jamais descendu aussi bas au niveau télévisuel», a-t-elle constaté dans une lettre envoyée au Journal plus tôt cette semaine.

« Ce n’est pas parce que tu perds des vêtements que tu perds du QI» » – Charlotte Poitras Charlotte Poitras défend le fait qu’on peut «être dans une émission comme ça tout en étant sensible, intelligente et en ayant une tête sur les épaules. Ce n’est pas parce que tu perds des vêtements que tu perds du QI», a-t-elle confié en entrevue.

La jeune femme confie ne pas avoir vu beaucoup de commentaires de gens qui apprécient l’émission, mais pourtant, elle est rapidement devenue virale. Selon elle, «l’émission existe parce qu’elle reflète ce que les Québécois écoutent» et que les diffuseurs sont friands de ce type d’émission puisqu’il «est peu coûteux et rapporte beaucoup».

«Je ne défends pas nécessairement [Célibataires et nus], je dis simplement que c’est quelque chose de léger et divertissant. Je ne défendrai jamais ça comme une émission intelligente dans notre société, mais en même temps, on doit écouter ça juste pour rire un peu, pour le plaisir. Ce n’est pas pire que ça. [...] Avoir du fun tout nu, ce n’est pas nécessairement négatif. On n’a fait de mal à personne. Si tu ne veux pas le regarder, ne le regarde pas. Je ne me considère pas une mauvaise personne parce que j’ai participé à ça», soutient-elle.

Un sujet tabou

Âgée de 20 ans, Charlotte Poitras n’avait pas informé son entourage de sa participation à la téléréalité. «Mes parents l’ont appris assez rapidement. Ma mère était surprise. Mon père m’a renié pendant deux jours. Mon frère m’a dit qu’il pensait que j’étais la fille la plus pudique au monde. [...] Je leur ai expliqué mes motivations. Ils ont fini par l’accepter, mais c’est un sujet tabou dans la famille, on essaie de ne pas en parler.»