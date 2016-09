Chasse à l’orignal: Les 36 commandements

Avec ses 175 000 disciples, la chasse à l’orignal est une véritable religion au Québec. Pour vous aider à augmenter vos chances de récolter un de ces grands cervidés, voici 36 des meilleurs conseils de six nemrods qui font partie de l’élite québécoise de la chasse à l’orignal: Michel Breton, Pierre Guilbault, Robert Joyal, Réal Langlois, Serge Lyonnais et Michel Therrien. Certains propos peuvent sembler contradictoires d’un pro à l’autre, mais retenez qu’il y a plusieurs façons de chasser l’orignal et plusieurs écoles de pensées.

1. Assurez-vous qu’il y a de l’orignal sur votre territoire

Même si vous êtes un bon calleur, un excellent pisteur ou le meilleur tireur, s’il n’y a pas de bêtes sur le lopin de terre que vous exploitez, vous ne les ferez pas ­apparaître. Le Québec est immense et il y a beaucoup de kilomètres carrés de terres libres encore disponibles.

Michel Breton 2. Compter sur une saline permanente, bien entretenue, et située près d’un plan d’eau

Pour ma part, j’y mélange du sel sec en cristaux ­enrichi de calcium, de fer, de magnésium, de potasse, de phosphore, de soufre et de zinc.

Pierre Guilbault 3. Localisez les souilles, les frottages et les cornages de l’automne précédent avant l’apparition des feuilles au printemps

Vous saurez ainsi où l’orignal se tenait dans le temps du rut l’année d’avant. Il y a de fortes probabilités que ce site soit encore utilisé.

Robert Joyal 4. Contrôlez vos odeurs

La meilleure façon d’y arriver est de trouver une souille fraîche et de vous rouler dedans. Camouflé olfactivement de la sorte, j’ai pu toucher à des orignaux et provoquer une multitude de bucks. Il existe sur le marché des urines synthétiques de mâle dominant qui reproduisent bien ces effluves.

Réal Langlois 5. Portez des vêtements propres et secs

Un costume humide augmente son odeur. Si vous utilisez des odeurs d’urine ou certains aromes de sapins ou d’épinettes par exemple, utilisez des quantités minimales car ces produits pourraient avoir un effet contraire sur les mâles matures qui ont de l’expérience dans les régions où il y a une pression de chasse importante.

Serge Lyonnais 6. Placez deux blocs de sel sur un même site

Il y a des rangs sociaux chez les orignaux et si un ­sujet plus dominant se trouve déjà sur place, le ­second visiteur hésitera dans son approche. En ­installant deux blocs à une distance d’environ cinq mètres l’un de l’autre, il est possible de voir des «accommodements raisonnables» entre eux.

Michel Therrien 7. Favorisez les sites nourriciers composés d’une forêt de feuillus matures ou d’une forêt mixte

Ce sont les endroits de prédilection des orignaux, qui doivent se nourrir environ huit heures par jour, manger plus de 18 kg de feuilles ou de branches à l’automne, car ils ont besoin de protéines pour se faire des réserves de gras. Une bonne partie du reste de la journée est consacrée à ruminer près d’une aire de repos constituée de sapins et d’épinettes matures.

Michel Breton 8. Vérifiez constamment la trajectoire des vents dominants

Votre senteur ne doit pas trahir votre présence. Vous aurez alors des chances de voir et d’entendre un beau spécimen s’amener vers vous sans méfiance à la suite d’une mise en scène bien orchestrée.

Pierre Guibault 9. Servez-vous des cartes topographiques avec couvert forestier ou IQHO

Ainsi, vous pourrez bien connaître la morphologie du relief et identifier les sites les plus susceptibles d’abriter des orignaux. Recherchez les peuplements résineux matures à dominance de sapins ou d’épinettes qui forment la chambre à coucher, accolés à un mélange mature à dominance de feuillus intolérants à l’ombre, qui compose la cuisine.

Robert Joyal 10. Par temps pluvieux, préconisez la marche en imitant un couple d’orignaux

De cette façon, ils entendront beaucoup moins vos déplacements. C’est la même chose par temps ­venteux, mais en plus, il y a de fortes probabilités qu’ils ne puissent pas percevoir vos vocalises. Profitez-en alors pour vous déplacer à pas feutrés, comme un loup. J’ai déjoué mon plus gros buck au Québec, à l’arc, à moins de sept mètres en me déplaçant de la sorte.

Réal Langlois 11. Prospectez

Cherchez un secteur qui comporte un ancien bûché bordé d’un ruisseau ou d’un plan d’eau, près d’une montagne de feuillus. Les chemins forestiers et les sentiers existants vous permettront de couvrir le plus de distance possible pour découvrir les divers indices comme des pistes fraîches, des souilles, des frottages sur les arbres.

Serge Lyonnais 12. Faites de la chasse fine

C’est de loin l’approche en solo que je préfère. Imitez le comportement de l’orignal en faisant des pauses constantes tout en adoptant un pas relativement lent. Callez en vous déplaçant; cela ajoutera du réalisme à votre stratégie.

Michel Therrien 13. Allouez-vous quelques jours de chasse

Si vous avez de bonnes techniques et êtes persévérant, et que vous improvisez avec les signes que les orignaux vous laissent, la loi de la moyenne finira par jouer en votre faveur.

Michel Breton 14. Soyez fidèles à vos habitudes qui ont déjà porté leurs fruits

L’appel de l’orignal n’a pas vieilli et ne vieillira ­jamais. Les mâles et les femelles posent les mêmes gestes, les mêmes vocalises et les mêmes cris d’appel que leurs ancêtres. Je reste fidèle à mes deux bons vieux cornets d’appel en écorce de bouleau et je me méfie des gadgets électroniques ou synthétiques.

Pierre Guilbault 15. Utilisez vos senteurs d’urine

Après vous être assuré de chasser à bon vent, si un mâle vous répond (ou même une femelle curieuse), n’hésitez pas à répandre par terre et dans les airs des senteurs d’urine ou de phéromones naturelles aussi bien que synthétiques.

Robert Joyal 16. Personnifiez un géniteur

Si vous entendez un orignal mâle ou femelle se lamenter, dirigez-vous en sa direction en personnifiant un géniteur, tout en vérifiant votre vent. Vos réponses de buck doivent être répétitives. Cassez quelques branches au passage et faites un arrêt d’environ une minute à tous les 60 mètres.

Réal Langlois 17. Méfiez-vous de sa vue

L’orignal a une vision limitée, mais vous ne devez pas négliger cet aspect pour autant, car il repère facilement les contrastes et les mouvements inhabituels. Lors de vos déplacements, essayez de rester près des obstacles ou des lisières de bois en bordure des bûchers et des lacs. Ne vous exposez pas à découvert. N’hésitez pas à contourner un secteur quand vous avez détecté sa présence.

Serge Lyonnais 18. Utilisez un bois d’orignal

C’est une technique très efficace. Pour ma part, je suggère l’usage du rattling dans un contexte de déplacement et non pas en position stationnaire. Le cervidé qui agit ainsi se déplace souvent, c’est pourquoi le chasseur aura davantage de succès avec cette approche s’il imprègne du mouvement à son subterfuge.