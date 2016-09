Corte Agnella Corvina 2014

La corvina est habituellement le cépage majoritaire avec lequel on fait les fameux Amrone della Valpolicella. Ça se sent dans ce vin aux arômes de réglisse et de cerise avec un fond d’épices chaudes. C’est surtout en bouche, de par la matière généreuse portée par des tanins souples et une franche acidité qu’on devine le lien de parenté. Il surprend par son côté digeste. Tout ça pour trois fois moins cher. Idéal avec les pâtes ou le poulet rôti. Servir autour de 16 degrés.