Coupe Banque Nationale: un premier test réussi pour Eugenie Bouchard

Ce n’était pas parfait, mais Eugenie Bouchard a réussi son premier test à la Coupe Banque Nationale, mercredi soir.

La favorite du tournoi a pris la mesure de la Luxembourgeoise Mandy Minella à sa rentrée attendue en simple en deux manches de 6-3 et 6-4 devant une salle comble de 2864 spectateurs au PEPS, un record dans l’histoire de l’événement qui célèbre cette année son 24e anniversaire.

Propulsée par la foule, la Québécoise a mis un terme aux hostilités après près d’une heure et demie de jeu à sa première balle de match alors qu’elle se retrouvait au service contre la 108e joueuse au monde. Il s’agissait de sa première présence depuis 2013 sur le court central pour ce rendez-vous alors qu’elle avait été freinée en demi-finale.

«Je trouve que j’ai joué à 50 % de mes capacités, a résumé la 48e joueuse sur l’échiquier mondial, pointant son service comme principale lacune. Et ça va arriver la plupart du temps durant l’année. On va jouer à 90 et 100 % dans très peu de matchs, et la plupart du temps, il faut trouver une solution et se battre sur chaque point, en essayant de gagner d’une façon ou l’autre en ne jouant pas son meilleur tennis. C’est ce que j’ai fait ce soir.»

À chacune des manches, Bouchard a dû revenir de l’arrière dès le deuxième jeu avant de prendre son envol. L’appui des partisans l’a aidée à garder le moral dans les moments plus ardus.

«Ça fait une différence. Si je manque une ou deux balles et que je sens que je suis négative, il y a parfois quelqu’un qui crie et ça me motive, a-t-elle enchaîné. J’entends les gens quand ils disent qu’ils m’aiment.»

Une foule dérangeante

Malgré des attaques senties de la Canadienne, Minella a chèrement vendu sa peau. En plus de devoir contrer le jeu de Bouchard, Minella a eu à faire face à un autre adversaire qui s’est pointé en cours de route.

Les amateurs n’ont pas hésité à manifester leur joie tant dans les bons coups de leur favorite que les moins bons de son adversaire. Un comportement qui a dérangé la fille du Luxembourg.

«Je trouve cela génial que la foule soutienne Eugenie et que le stade soit plein à craquer, mais avec toute l’euphorie, il ne faut pas oublier le côté sportif, a plaidé Minella. Quand les adversaires font des doubles fautes, ce n’est pas vraiment le moment pour applaudir la joueuse qu’on a envie d’encourager. Cela a été un facteur dur à gérer pour moi.»

Bouchard se frottera à la Russe Alla Kudryavtseva, 162e raquette mondiale, au deuxième tour, jeudi soir. Elle l’avait battue facilement en 2014 à Charleston. «Elle va jouer un peu plus vite. Je dois être plus prête pour les premières balles de service.»

La fin pour Rodina et Crawford

Plus tôt dans la journée, au second tour, la Russe Evgeniya Rodina (7) et l’Américaine Samantha Crawford (8) se sont ajoutées à la liste des prétendantes exclues hâtivement du tableau. La porte est donc grande ouverte pour Genie...