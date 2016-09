Coupe du monde: Plekanec donne la victoire aux Tchèques

Tomas Plekanec a marqué le but décisif au dernier vingt et la République tchèque a défait l’équipe nord-américaine des 23 ans et moins au compte de 3-2, mercredi, à Pittsburgh, dans un match préparatoire de la Coupe du monde de hockey.

L’attaquant du Canadien de Montréal a compté à l’aide d’un tir du revers d’un angle restreint, surprenant le gardien Connor Hellebuyck.

Ondrej Palat avait lancé les hostilités au cours d’une attaque massive en première période.

Le joueur de centre des Stars de Dallas Radek Faksa a doublé l’avance des Européens au dernier vingt. Oublié dans l’enclave, Faksa a habilement complété un jeu orchestré par David Pastrnak, qui lui a refilé la rondelle de l’arrière du filet.

Le défenseur des Flyers de Philadelphie Shayne Gostisbehere a ensuite réduit l’écart, touchant la cible d’un tir frappé. Mark Scheifele et Dylan Larkin ont été complices sur la séquence.

Auston Matthews a nivelé le pointage quelques minutes plus tard, saisissant un retour de lancer lors d’un avantage numérique.

Michal Neuvirth et Mrazek ont respectivement réalisé 25 et 15 arrêts devant la cage des Tchèques.

À l’autre bout de la patinoire, Matt Murray a réalisé 16 arrêts en 40 minutes. Hellebuyck a quant à lui cédé deux fois sur 12 tirs.