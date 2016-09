Danny Maciocia prêt à écouter les Alouettes

MONTRÉAL | Entraîneur-chef des Carabins de l’Université de Montréal, Danny Maciocia est tout sauf insensible à la situation des Alouettes qui ne cesse de s’envenimer. Pourrait-il lui-même agir comme antidote? La porte ne semble pas complètement fermée concernant un possible retour dans la Ligue canadienne de football.

«Il y a beaucoup de choses qui se passent chez les Alouettes et il risque d’y avoir du mouvement à la fin de la saison, a commenté Maciocia. J’ai une très bonne relation avec les Alouettes. Si jamais il y a une opportunité et qu’on veut me parler, on va se parler. Mais nous nous sommes déjà parlés dans le passé et je suis encore à l’Université de Montréal.»

Les derniers jours, ponctués d’une chicane entre le quart-arrière Rakeem Cato et quelques coéquipiers, ont de quoi rappeler à Maciocia qu’il jouit d’une certaine qualité de vie chez les Carabins.

«Je persiste à dire que j’ai l’un des meilleurs emplois d’entraîneur de football au Canada, a-t-il indiqué. Je suis bien à l’Université de Montréal, mais je ne vais jamais fermer de portes. Est-ce que j’ai besoin d’un changement dans ma vie? Non. Je suis très bien présentement.»

Même s’il ne devenait pas l’éventuel successeur de Jim Popp à la barre des Alouettes, Maciocia souhaite assurément que tout rentre dans l’ordre dans le nid.

«Comme Montréalais, on veut que les Alouettes connaissent du succès et que tout se passe bien, a-t-il dit. Dans ce temps-là, c’est tout le football qui gagne.»

Pousser plus fort

À propos des Carabins, ils continuent de connaître du succès sur la scène universitaire, eux qui ont remporté leurs deux premiers matchs de la saison.

Après avoir battu le Rouge et Or de l’Université Laval d’entrée, la formation de l’Université de Montréal a servi une correction de 61-0 aux Gaiters de Bishop’s, la semaine dernière.

Même si certains adversaires semblent plus vulnérables, Maciocia ne craint pas que ses joueurs tombent dans une certaine zone de confort.

«Quand les choses vont bien, on pousse les joueurs un peu plus fort, on se permet d’en demander un petit peu plus comme entraîneur», a-t-il affirmé.

Un bon vestiaire

Vantant ses joueurs, l’entraîneur des Carabins assure par ailleurs que la motivation demeure toujours aussi élevée au sein de sa troupe.

«Ça dépend toujours de l’équipe que tu as entre les mains, a admis Maciocia. Quand tu as un bon vestiaire, avec de bons meneurs, c’est plus facile. Chez les Carabins, on a une équipe dédiée avec des joueurs qui s’entendent bien.»

Définitivement, on ne peut pas en dire autant des Alouettes...