De la couleur au bureau!

C’est la rentrée: l’occasion de donner un coup de jeunesse à notre espace de travail avec de la couleur, des idées créatives et des rangements bien pensés. Voici huit idées pour revamper votre bureau à peu de frais.

Adoptez une attitude minimaliste. Quand un bureau ou une aire de travail fait partie de la maison, il doit s’intégrer au décor. Moins de papier, moins d’équipement et des archives virtuelles contribuent à dégager le champ visuel. En plus, c’est écolo.

Osez les couleurs vives. Des nuances vibrantes comme le rouge, le bleu royal et l’orangé font l’atmosphère électrique. L’effet d’une dose de caféine au quotidien.

Repeignez le mobilier. Rafraîchissez une table ancienne d’un rose doux ou d’un vert gazon. Les contrastes forts donnent du caractère au bureau.

Créez votre galerie d’art. Un bureau doit être à la fois fonctionnel et organisé, mais doit également être une source d’inspiration, spécialement si le travail est créatif. Avec des affiches, des photos encadrées, des dessins, vous exprimerez vos goûts, votre personnalité.

Optez pour des accessoires fun. De la brocheuse ou classeur de métal, il y a toujours différentes options, sages ou plus amusantes. Prenez le parti de la couleur, des formes design, des trucs rigolos.

N’oubliez pas les motifs. Ils ajoutent du rythme et de la personnalité. Un papier peint ou un tapis imprimé constituent deux avenues intéressantes.

Pensez à la couleur dans des endroits inattendus. Par exemple, peignez le fond d’une armoire d’une teinte vive ou tapissez le fond de la bibliothèque avec un revêtement de vinyle coloré et graphique.

Jouez la couleur en bloc. Avec une forme peinte pour attirer l’œil vers le bureau, ou un simple pan de mur peint pour délimiter votre espace de travail dans une aire ouverte.

Conseil déco

Au bureau, les couleurs stimulantes favorisent la concentration. De bons choix? Le jaune, le bleu, le vert et le lilas.

À découvrir: Les tables Ergonofis, imaginées par deux jeunes entrepreneurs montréalais, favorisent le mouvement afin de contrer les effets néfastes de la position assise. Trois modèles (Sway, Alive et Mover) et cinq essences distinctes de bois local – érable, merisier, noyer, chêne et frêne - sont offertes, de 1298$ à 3499$, www.ergonofis.com.

En ligne: chez Gris Boutique, l’artisan Sylvain Pitre propose une belle sélection d’objets moulés en béton. Finis bruts et prix doux, www.etsy.com/ca-fr/shop/GrisBoutique.

Coup de cœur: On prolonge l’été avec des draps ornés de petites fleurs tendres qu’il fait bon parfumer. Literie collection Capri de Moda Shino, de 18$ à 330$, chez Linen Chest, www.linenchest.com.