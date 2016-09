Début des autos sans chauffeur pour Uber

La révolution automobile a fait un bond impressionnant hier à Pittsburgh où des clients d’Uber ont pu se laisser mener à bon port par un véhicule entièrement autonome.

Une petite flotte de quatre voitures bardées de lasers, de caméras et de capteurs a pris à son bord des clients fidèles du service et les a amenés à destination dans cette ville de plus de 2,6 millions d’habitants, devenue un pôle de haute technologie de la côte Est.

Dans un premier temps, le passager n’est pas seul. Un technicien est assis à la place du conducteur, mais sans toucher le volant. Un second technicien est là pour observer le comportement du véhicule.

Lors d’un essai avec la presse mardi, un journaliste a pu constater que les véhicules trouvaient leur chemin sans grande difficulté, dans une ville où il n’est pas simple de circuler.

Cela fait deux ans qu’Uber les «entraîne» sur le terrain.

Uber s’est vu coiffer au poteau en août par une start-up de Singapour qui a lancé un service embryonnaire et cantonné à une petite partie – facilement navigable – de l’île.

Pittsburgh et ses collines escarpées, ses vieilles rues étroites et ses autoroutes sont un test autrement plus réaliste.

Renfort

Une douzaine de Ford hybrides, reconnaissables à toute la machinerie perchée sur le toit du véhicule, vont rapidement prendre du service et s’ajouter aux quatre véhicules pionniers.

Dans un avenir proche, Uber veut aussi utiliser une flotte du suédois Volvo, qui met en avant son image de sécurité sur la route. Les deux entreprises travaillent d’arrache-pied dans l’ancienne capitale mondiale de l’acier.

Recherche

Les voitures autonomes sont l’un des secteurs les plus en vogue dans la recherche automobile, les constructeurs rivalisant d’annonces pour présenter des voitures capables de se conduire et de se diriger toutes seules.

L’américain Ford ou l’allemand BMW se sont récemment fixé l’objectif d’une production en série en 2021.

Cependant, la voiture autonome correspond mal à l’image que l’on se fait d’Uber, un service qui a permis à des millions de conducteurs de gagner de l’argent en «faisant le taxi» sans avoir besoin d’investir dans une coûteuse licence.