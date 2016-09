Déplorable

Vendredi soir, avant la commotion passagère provoquée par ses ennuis de santé, Hillary Clinton a commis une bourde. Ce ne sera probablement pas fatal à sa campagne, mais les critiques qu’elle a reçues sont révélatrices de la drôle de campagne dans laquelle les États-Unis sont plongés.

Devant une assemblée sélecte de contributeurs à sa campagne, Hillary Clinton a affirmé que 50% des électeurs de Donald Trump font partie de ce qu’elle appelle le «panier des déplorables» (basket of deplorables), ajoutant qu’on trouve dans ce «panier» des «racistes, des sexistes, des homophobes, des xénophobes et des islamophobes», entre autres. Ce n’était pas la première fois qu’Hillary Clinton commentait sur le style de campagne inusité de son adversaire et sur certaines sources indésirables de ses appuis mais, cette fois, elle a commis l’erreur d’assigner un chiffre précis et plutôt élevé à ce groupe. C’était une erreur que plusieurs ont comparé au commentaire de Mitt Romney en 2012 sur les 47% de la population qui, selon lui, vivaient au crochet de l’État et constituaient la clientèle de base de Barack Obama. Madame Clinton s’en est vite rendu compte et elle s’est rétractée en partie le lendemain, mentionnant qu’elle n’aurait pas dû fixer la proportion à 50%, sans renier que ce genre de «déplorables» font bel et bien, selon elle, partie de la coalition des partisans de Trump.

Une formule maladroite...

C’est une règle assez bien établie en politique que de traiter ouvertement certains groupes d'électeurs d'une façon qui pourrait être interprétée comme méprisante, ce n'est pas une bonne façon de s’attirer de nouveaux appuis, et ce, même si les faits sur lesquels elles sont basées sont factuellement corrects. La campagne de Trump en a rapidement profité pour concevoir une publicité qui met Mme Clinton dans l'embarras en utilisant ses propres mots.

C’est de bonne guerre. L’annonce reprend un procédé utilisé assez efficacement par les annonces contre Trump, au sujet duquel le matériel ne manque pas. Est-ce que ça va fonctionner. Peut-être, mais les stratèges de Trump devaient quand même savoir que la réplique de la part du camp Clinton n’allait pas tarder.

Match nul? Probablement. D’abord, l’électorat américain est assez fermement campé sur ses positions et on ne peut pas s’attendre à beaucoup de mouvements en réaction à ce genre d’événement plutôt superficiel. De plus, le fait d’attirer l’attention sur cet écart de comportement qui représente une exception de la part de Mme Clinton ne peut que rappeler à l’électeur que de la part de Donald Trump, le recours à l’insulte est plutôt la règle et son association avec l’extrémisme du mouvement «alt-right».

... mais pas complètement fausse

Il est évident que le commentaire de Mme Clinton était une erreur politique, mais était-ce une erreur factuelle? Selon le magazine The Economist, qui a comparé les réponses des partisans de Clinton et de ceux de Trump à quatre questions de sondage communément utilisées pour mesurer la présence de préjudices raciaux parmi les personnes interrogées, plus de 50% des partisans de Donald Trump se trouvent dans les catégories les plus extrêmes de cette mesure, ce qui suggère que les Américains qui sont prédisposés à adopter des attitudes racistes ont beaucoup plus tendance à appuyer le candidat républicain que sa rivale démocrate. Ceci explique en partie pourquoi Trump et sa campagne ont mis tant de temps à désavouer mollement l’appui enthousiaste qu’ils ont reçu de la part d’un personnage comme David Duke, l’ancien chef du Ku Klux Klan.

Graphique: Distribution d’un indice de préjudice racial pour les partisans de Donald Trump et Hillary Clinton

Source: «How deplorable are Trump supporters?», The Economist Daily Chart, 13 septembre 2016.

Il y a bien des choses qui sont déplorables dans cette campagne. Oui, la formule retenue momentanément par Hillary Clinton pour qualifier une partie des partisans de Donald Trump était déplorable. Elle l’a reconnu elle-même. Mais si je m’aventurais à lister tous les gestes déplorables de son adversaire depuis son entrée en politique, ce billet prendrait des proportions gargantuesques. Il y en a eu tant qu’il semble qu’une bonne partie de l’électorat américain soit devenue immunisée contre les écarts de conduite du candidat républicain et on ne peut pas être tout à fait certain que les électeurs encore indécis en tiendront compte dans les quelques semaines de campagne qui restent. Et ça, c’est déplorable.

* * *

Pierre Martin est professeur de science politique à l’Université de Montréal et directeur de la Chaire d’études politiques et économiques américaines au CÉRIUM. On peut le suivre sur Twitter: @PMartin_UdeM