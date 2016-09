Des bières équilibrées

Les bières à la mode ces temps-ci peuvent être amères ou bien sures, mais sont presque systématiquement agressives dans leur créneau. Beaucoup de houblon, beaucoup de sucres, les extrêmes semblent avoir la cote au détriment de l’équilibre, autrement plus subtil et nécessitant peut-être davantage d’attention. Quelques exemples de bières moins ambitieuses et plus équilibrées.

Les Vivants

Photo courtoisie

Avant-Garde, à Montréal

Le nez: Floral, céréales toastées, fruité

En bouche: Légère, ­coulante, sèche, facile à boire

Pourquoi c’est bon: Les soupçons caramélisés initiaux laissent rapidement la place à une belle céréale craquante que viennent conquérir de délicats houblons herbacés et floraux. À 4,5 % d’alcool, on se sent en Angleterre, avec une pinte équilibrée au possible.