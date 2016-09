Des comédiens se consacrent au théâtre pour animaux

Deux comédiens tentent de gagner un nouveau public avec un spectacle spécialement conçu pour les chiens, les chats ou autres espèces animales.

Le site Ubergizmo a publié une vidéo dans laquelle on peut voir un extrait de ces représentations animalières.

Après avoir consulté des psychologues pour animaux, les acteurs Alex Bailey et Krõõt Juurak ont conçu des saynètes pour divertir les bêtes.

Pour ce faire, ils font appel à la technique «une voix non humaine et le langage du corps.» Le tout dans le but d’entrer en interaction avec leurs «spectateurs».

Selon ce qu'affirment Alex Bailey et Krõõt Juurak dans la vidéo, les animaux semblent bien apprécier leurs performances.

«Nous avons toujours considéré les animaux comme des artistes. Des entertainers. Les valeurs qu’ils peuvent transmettre aux humains sont incroyables. Et, bien sûr, ils ne sont pas payés pour ça. Mais je crois que les animaux savent vraiment ce dont les humains ont besoin», a déclaré Krõõt Juurak.