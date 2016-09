Drogba sera ménagé

À l’approche de la fin du calendrier régulier et en plein cœur de la lutte aux séries en Major League Soccer (MLS), l’entraîneur-chef de l’Impact, Mauro Biello, a pris deux décisions majeures.

Premièrement, Biello ménagera Didier Drogba d’ici à la fin de la saison.

Déjà, contre l’Union à Philadelphie, l’attaquant est entré dans le match à la 61e minute comme réserviste dans un verdict nul de 1 à 1. C’était la deuxième sortie de l’Impact en quatre jours.

«Avec Didier c’est normal de gérer, c’est beaucoup de matchs et beaucoup de minutes, a commenté Biello au sujet de la super-vedette de 38 ans, mercredi à l’entraînement. Il faut le reposer.»

Rythme et cohésion

Deuxièmement, il faut s’attendre à voir sensiblement la même formation partante de match en match d’ici au 23 octobre, surtout en défense.

«On a fait des rotations pendant la saison, souvent à cause des blessures, des suspensions et des matchs internationaux, a déploré le pilote. Maintenant, c’est important de trouver rythme et cohésion.»

Conséquemment, le XI montréalais adhérera à un seul et unique système de jeu dans la dernière étape, plus axé sur la contre-attaque que la possession.

«Il ne reste que quelques matchs, on ne peut plus changer, a constaté le défenseur latéral Ambroise Oyongo. Le plus important, c’est de ne pas perdre.»

Seulement six matchs à jouer

Il ne reste que six matchs à la saison régulière de l’Impact (28-9-8, 38 points), dont trois à l’étranger. Excellente en première portion de calendrier, l’équipe joue avec le feu par les temps qui courent.

La troupe montréalaise n’a plus que quatre points d’avance sur l’Orlando City SC (28-7-8, 34 points), détenteur du sixième et dernier rang donnant accès aux séries dans l’Association de l’Est.

Drogba, Ignacio Piatti et compagnie recevront le Revolution de la Nouvelle-Angleterre au stade Saputo, ce samedi.