Économiser en cuisinant avec vos aliments défraichis

Des spécialistes du gaspillage alimentaires vont sillonner le Québec, dès le 29 septembre, et offrir près de 170 ateliers afin de montrer aux familles et aux entreprises comment économiser en cuisinant avec des aliments défraichis. En attendant les démonstrations, la nutritionniste Édith Ouellet propose six astuces pour éviter de jeter inutilement de la nourriture à la poubelle.

1-Réhydrater vos aliments

«Tremper la laitue, le céleri ou le concombre dans un gros bol d'eau très froide, car le problème des aliments mous c'est qu'ils sont déshydratés».

2-Oser la pelure

«Souvent on enlève les pelures par habitude, mais une purée de pommes de terre c'est bon avec la pelure. Vous pouvez aussi congeler les pelures de carottes ou les pieds de brocoli pour ensuite faire des bouillons ou des potages».

3- Le congélateur est votre allié

«Plusieurs recettes demandent une culière de pâte de tomate, congelez le reste en faisant des glaçons au congélateur. On évite ainsi de perde toute la canne. Le fromage, la crème, le yaourt se congèlent aussi très bien».

4- Repousser de deux jours votre épicerie

«Reporter la date de l'épicerie de deux jours afin de vous obliger à cuisiner avec ce qui reste dans le réfrigérateur. S'assurer que les armoires et le frigo soient bien vides avant d'y mettre de nouvelles choses».

5- Bien ranger les achats

«Lors qu'on revient de l'épicerie, on met souvent les produits neufs devant les plus vieux et c'est une erreur, car on finit par oublier des trucs».

6- Échanger vos plats avec d'autres familles

«Quand on fait de grosses portions, après avoir mangé la même chose deux fois on a notre quota. Au lieu de jeter, pourquoi ne pas échanger ses restes avec une famille du quartier? On aura l'impression de manger un nouveau repas».

En chiffres :

1/3 des aliments produits par année dans le monde ne serait pas consommé

47 % des aliments seraient gaspillés directement dans les maisons canadiennes.

14,6 milliards de dollars de pertes alimentaires au pays

Pour inscription : jourdelaterre.org/avosfrigos