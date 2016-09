Fromages québécois à l’accent suisse normand

Il avait quitté la France pour venir travailler à la ferme laitière du grand-père de Fabienne, sans savoir qu’il y trouverait aussi la femme de sa vie. Quelques années plus tard, ils se marièrent et eurent beaucoup d’enfants, comme dans les contes de fées.

Ils vivent maintenant au Québec, entourés de leurs cinq enfants et d’un troupeau de quelque 300 chèvres dont le lait, riche et savoureux, sert à produire plusieurs des délicieux fromages artisanaux de la fromagerie La Suisse Normande à Saint-Roch-de-l’Achigan.

Deux ans plus tard, ils achetaient la terre où ils ont construit leur fromagerie/boutique actuelle. «Nous y avons d’abord élevé des porcs et des vaches laitières. Les porcs ont été vendus après deux ans. Ce genre d’élevage ne nous ressemblait pas, explique Fabienne. Nous voulions travailler dans le respect de la nature et des animaux.»

Les chèvres sont arrivées un peu plus tard, lorsqu’ils ont entendu parler de l’ouverture prochaine d’une fromagerie à Saint-Roch-de-l’Achigan. Le lait de leurs vaches et celui de leurs chèvres pourraient facilement y être écoulés, se disaient-ils, mais le projet n’a jamais vu le jour.

«Nous ne pouvions plus garder les deux troupeaux, explique Fabienne. Cinq enfants et quatre traites par jour, c’était devenu trop dur. Il a fallu faire des choix. Notre troupeau de vaches a été vendu, mais nous nous approvisionnons chez le voisin. Ça permet de garder un œil sur la qualité», dit-elle.

Quand elle repense à tout le chemin parcouru depuis leur arrivée au Québec, Fabienne préfère regarder droit devant elle. «Nous avons connu des moments difficiles, mais nous avons maintenant une belle relève», se réjouit-elle en pensant à son fils Thibault, qui s’occupe maintenant de la ferme, et à ses deux filles, Bénédicte et Magaly, qui lui ont fait la surprise de se joindre à l’entreprise au cours des cinq dernières années. La retraite n’est pas pour demain, mais Fabienne et Frédéric savent que l’avenir de leurs créations est maintenant entre de bonnes mains.

Le Pizy

Finaliste au prix Caseus 2016. Fromage de lait de vache à pâte molle et à croûte fleurie inspiré de la tomme vaudoise, un produit très apprécié des Suisses. Il dégage une agréable odeur de champignons frais et goûte le beurre salé et les noisettes.

Le Freddo

Fromage de lait de vache à pâte semi-ferme et à croûte lavée. Affinage entre 45 à 100 jours. Il sent le lait frais et les fleurs des champs et goûte les noisettes.

Le Barbu

Fromage fermier de lait de chèvre, à pâte molle et à croûte fleurie. On y dénote un parfum de champignons frais. Sa texture est crémeuse et offre une belle longueur en bouche.