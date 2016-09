Gavé par l'État, Québec Inc. doit se grouiller (1ière partie)

Faut responsabiliser les entrepreneurs

Écoutez-moi bien les copines et les copains, ça fait plus de 20 ans que les entreprises du Québec sont les plus choyées en Amérique du Nord en termes de privilèges fiscaux et d'aides de toutes sortes, allant de grosses subventions, de prêts sans intérêt, de prises de participation, de redevances bonbons, de tarifs d'électricité à rabais, du paiement du salaire des employés du privé par le gouvernement allant jusqu'à 40%, etc. Oh là là, ne me criez pas des noms vraiment pas gentils, c'est pas moi qui le dis, mais deux gros cabinets internationaux de comptables, KPMG et PricewaterhouseCoopers ainsi que l'organisme patronal radicalement de droite, l'Institut Fraser. Calmez-vous le pompon que je vous dis.

Après plus de vingt ans d'octroi par l'État d'un déluge de vaches sacrées à nos entrepreneurs qui grèvent nos finances publiques, il est grand temps de faire le point afin de savoir ce que la population québécoise a retiré de la manne gouvernementale octroyée aux compagnies de la province. Les seuls bénéficiaires de ces privilèges n'ont-ils pas été que les propriétaires d'entreprises? Comment se fait-il que la province ne performe pas aussi bien économiquement, végète et est trop souvent en périodes d'austérité qui donnent alors l'occasion à nos politiciens inféodés de varger dans nos services publics, de privatiser nos instruments collectifs, de taxer le monde ordinaire et de tarifier les services sociaux plutôt que de mettre fin aux privilèges, aux vaches sacrées consenties à nos aventuriers du privé qui pompent l'huile, qui sont incapables de soutenir la concurrence extérieure et ne créent pas beaucoup de richesse. Fini le party et finies les folies.

Faut réingénierer et moderniser le privé incompétent

Ayoye! Vous recommencez à m'enguirlander, m'accusant même d'être un «communishe» socialiste révolutionnaire de la gauche extrême? Certains m'invitent même aller vivre à Cuba. Ben, encore une fois, excusez-vous, car c'est la firme internationale de comptables qui l'affirme : «Le Québec inc. manque d'audace. Les entreprises manquent parfois de compétences (sic) et d'ambition selon une enquête de KPMG-Secor» (Le Devoir, 18 septembre 2013). Croyez-moi, le problème «structurel» et non «conjoncturel» de notre cher Québec inc. est plus qu'une simple question d'audace. Je le redis, faut réingénierer absolument le privé, car c'est de sa faute si le Québec stagne. Pour reprendre une niaiseuse maxime de l'illustre ex-ministre libéral des Finances Raymond Bachand, converti comme d'autres élus en lobbyistes : Ça prend une «révolution culturelle».

Ah ben zut, une étude produite par des professeurs des HEC-Montréal, qui n'ont pas leur carte du Parti marxiste-léniniste, a redit encore la même chose en 2014 : «Le Québec en déficit d'audace. Les entrepreneurs hésitent à explorer les marchés extérieurs en dépit de tous leurs atouts» (Le Devoir, 19 septembre 2014). Des «homers» tapageurs et grandes gueules au Québec qui se font petits à l'extérieur de la province. Des enfants beaucoup trop gâtés et tout le temps accrochés au biberon de billets verts du public dispensé par leurs élus. Pourquoi se fatiguer à exporter quand on est si bien entretenu ici même au Québec?

Et encore récemment : «Le délégué général du Québec à New Yrok est impitoyable (sic) : les gens d'affaires (du Québec) négligent leur principal marché, les États-Unis, dit-il» (Le Devoir, 23 février 2016). Peut-être plus une question de compétence que de négligence, monsieur le délégué général? En plus du déluge de faveurs gouvernementales qui déferlent depuis trop longtemps sur notre Québec Inc., il y a la chute du dollar canadien par rapport au dollar américain (rendu à 77 cents) qui devrait faire exploser les exportations de nos entreprises vers l'étranger, mais hélas, il n'y a rien à faire : «Semestre décevant pour les exportation québécoises» et «La morosité au Québec se prolonge» (Le Devoir, 18 et 19 août 2016).

Et idem en 2014 : «Les ventes québécoises à l'étranger stagnent. La balance du Québec enregistre un déficit record» (Le Journal de Montréal, 1er avril 2014). Mais nos élus libéraux du Québec, endoctrinés à l'os, vont continuer à nous enfoncer collectivement davantage en donnant toujours plus de fonds publics et de privilèges à ceux qui sont les responsables de cette stagnation et de cette morosité pour ensuite, comme c'est leur habitude, réduire l'État à pas grand-chose et tarifier et taxer la classe moyenne afin de détaxer et de subventionner le privé moribond.

Faudrait que le gouvernement du Québec ait le courage et l'indépendance afin de changer de paradigmes et de laisser tomber leurs dogmes. Mais ne vous faites pas d'illusion, il ne le fera pas, trop intégré au privé d'où provient ses gros canons (Couillard, Barrette, Leitao et cie). Faut parler aussi du lien très fort qui cimente, bétonne et asphalte les relations politiciens-affairistes par le fait que beaucoup d'élus se font généreusement embaucher par le privé après leur séjour politique à titre de lobbyiste, d'entremetteur, de développeur d'affaires et de représentant de commerce.

Le Québec, un paradis fiscal pour nos entreprises

Je vous l'ai dit cent fois et je vais quand même vous le redire : c'est au Québec que les entreprises sont les moins taxées en Amérique du Nord depuis plus de vingt ans selon KPMG et PricewaterhouseCoopers. Moi, je dis que ça suffit les conneries : il faut responsabiliser nos B.S. corporatifs et augmenter leurs impôts et taxes et diminuer leurs subventions au même niveau de ce qui se fait au Canada et aux États-Unis.

Tiens, même en 1994, selon PricewaterhouseCoopers : «La structure fiscale des entreprises serait plus compétitive au Québec» (La Presse, 16 mai 1994). Ce n'est pas ce qui est colporté faussement par le patronat, par leur patrouille universitaire et par leur unité composée d'élus domestiqués. Tiens, tiens, idem en 1999, selon cette fois KPMG : «Exploiter une entreprise coûte moins cher au Québec qu'ailleurs en Amérique» (Le Journal de Montréal, 24 septembre 1999). Bis en 2002, toujours selon KPMG : «Montréal, la grande ville où s'établir une entreprise coûte le moins cher.» (La Presse, 30 janvier 2002). Et revenons en 1997 avec PricewaterhouseCoopers: «La fiscalité québécoise est plus favorable aux entreprises» (La Presse, 22 février 1997).

Puis quatre autres de KPMG en 2008, 2010, 2012 et 2014 qui répètent la même chose à l'effet que nos entreprises sont nettement et réellement sous-taxées :

-«Fiscalité des entreprises. Montréal parmi les moins taxées» (Le Journal de Montréal, 29 juillet 2008).

-«Montréal, grande championne mondiale. La métropole offre les coûts d'exploitation les plus concurrentiels parmi les 41 régions métropolitaines recensées par KPMG» (Le Devoir, 2 avril 2010).

-«Les villes québécoises sont hautement concurrentielles, selon KPMG« (Le Devoir, 23 mars 2012).

-«Compétitivité fiscale. Le Québec se classe parmi les premiers» (Le Devoir, 18 juin 2014).

Aucun sens des responsabilités

Y'a absolument rien à faire avec nos gens d'affaires qui ne pensent qu'à leurs stricts intérêts égoïstes. Faut pas s'attendre à un comportement patriotique de leur part. C'est la politique du «me, myself and I». Malgré les évidences répétées depuis plus de 20 ans par des firmes d'experts-comptables comme KPMG et PricewaterhouseCoopers, avec leur front de bœuf ils lancent ce cri de désespoir hypocrite, mais entendu par leurs gouvernements et amplifié par les médias : «Les entreprises de Québec se disent surtaxées» et «Les PME veulent moins d'impôt. Une fiscalité plus progressive (sic) permettrait de passer à un taux d'imposition de 8% à 4%» (Le Devoir, 13 mars 2013 et Le Journal de Montréal, 21 octobre 2014). Le patronat qui se ridiculise encore une fois avec sa notion du concept d'impôt «progressif» complètement loufoque. Comme disait à peu près le grand poète québécois Gaston Miron : «On ne pourra pas toujours ne pas se révolter.»

Bien évidemment le PLQ de Couillard et de Leitao, qui coupe allégrement dans nos services publics et qui taxe le monde ordinaire, a été réceptif à l'angoisse fiscale de nos pseudo-créateurs de richesse en réduisant, en 2016, à presque rien leur taux d'impôt et de taxes, malgré les faits qui démontrent clairement qu'elles paient moins d'impôts et de taxes qu'ailleurs depuis très longtemps : «Québec abaisse le fardeau fiscal des PME» (Le Journal de Montréal, 18 mars 2016). Moi qui en suis rendu à ma huitième rechute de ma cure de «désacrage», voilà que je viens de commettre ma neuvième. Dire qu'avant de rencontrer, il y a vingt ans de ça, Michel Chartrand, je n'avais jamais lâché un juron ou un sacre quelconque de ma vie. Toutefois, vous n'êtes pas obligé de me croire.

À la deuxième partie

En plus d'être moins taxées en Amérique du Nord, nos entreprises québécoises sont aussi les plus subventionnées. C'est fort, c'est Ford. Et même à ça, elles veulent encore plus de subventions en même temps qu'elles exigent de couper dans les programmes sociaux supposément trop généreux, de privatiser de grands pans de nos acquis collectifs, de tarifier davantage tous les services publics et d'augmenter les taxes à la consommation de la population. Taxer même les aliments serait une très bonne idée: «Des programmes sociaux trop généreux, selon le patronat» (Le Devoir, 17 février 2014). Voulez-vous rire un peu et ben lisez ce titre d'article : «Des gens d'affaires veulent réveiller les Québécois» (Le Devoir, 15 septembre 2010). Pour une fois je suis d'accord avec eux. Mais prenez garde, car s'ils se réveillent vous allez peut-être écoper. Si la fiscalité des compagnies est généreuse pour les compagnies au Québec, elle l'est tout autant au fédéral. Les entreprises ont leurs fidèles défenseurs que sont les péquistes, les libéraux, les conservateurs et leurs aimables universitaires attachants et attachés qui s'autoproclament de «lucides».