Après avoir dévoilé l’année dernière que sa mère avait été assassinée lorsqu’il avait 11 ans, Martin Provencher, auteur de nombreux livres à succès sur l’investissement, dévoile les lourds secrets de son passé d’enfant maltraité dans un témoignage-choc publié aux Éditions du Journal, D’enfant battu à millionnaire.

Avec la journaliste Renée Laurin, Martin Provencher est revenu sur les détails de son enfance marquée par les drames. Il raconte comment son père, violent, a battu ses enfants et sa conjointe avant de les abandonner. Comment il a découvert le corps ensanglanté de sa mère, abattue par un voisin en 1982. Comment, plus tard, il s’est retrouvé fauché, en burn-out, vraiment mal en point.

Au-delà de l’horreur et du désespoir, Martin Provencher explique dans son livre comment il a surmonté ces épreuves terribles pour devenir l’homme qu’il est aujourd’hui: un conjoint, un associé, un père de famille, un entrepreneur prospère, un auteur à succès, mais surtout un homme résilient qui apprécie la vie et souhaite passer un message d’espoir.

Période difficile

«De l’âge de 11 ans, quand ma mère a été assassinée, à l’âge de 20 ans, je n’étais pas capable d’aborder tous les événements qui se sont produits. De 20 à 30, je pouvais en parler, mais c’était extrêmement pénible et j’en avais pour deux ou trois jours à m’en remettre. Ça fait peut-être une dizaine d’années que je peux en parler. J’étais prêt à ce que ça sorte publiquement. Mais je me suis vite rendu compte qu’il y a une grosse marge entre être capable d’en parler, comme on est en train de le faire, et s’acharner à l’écrire», commente Martin Provencher.

«L’écriture est un processus thérapeutique en soi», poursuit-il avec justesse. Il a apprécié le travail de Renée Laurin, qui ne laissait rien au hasard. «On a creusé. Ça a été sain, ça a demandé beaucoup d’énergie, mais je suis content qu’on soit rendu là. Ça va me permettre de tourner la page.»

Une vie plus stable

Aujourd’hui, il a 45 ans et des enfants. «Ma vie est stable, tout est en place, ça va super bien. Je me suis toujours dit que je n’avais pas vécu tout ça pour que ça ne serve à rien. Si je n’avais pas accepté de le rendre dans un livre, j’aurais eu un peu ce sentiment.»

Une série d’événements et d’entrevues auxquels il a dit «oui» a conduit à la sortie du livre. «C’est un concours de circonstances et chaque “oui” m’a fait sortir de ma zone de confort. Mais j’ai fait ça toute ma vie... J’ai accepté et je sentais que j’étais rendu là. Je pense que ça pourra faire du bien à certaines personnes qui le liront.»

Martin Provencher note que, parfois, on a besoin de ces histoires pour «relativiser» des choses qu’on vit. «Comme dit l’adage, quand on se compare, on se console... Quand j’étais plus jeune, lire des livres de Martin Gray, ça m’a beaucoup aidé. Si lui avait été capable de passer à travers la guerre, les ghettos, les camps de concentration, j’étais capable de passer à travers aussi. Ça me faisait une belle référence pour passer à travers ce que je vivais.»

«On se sous-estime souvent. Je l’ai vécu: quand on est dans le feu de l’action, on n’a pas le choix. Il faut travailler sur soi, recommencer le lendemain, le surlendemain... Petit à petit, à force d’efforts, avec le temps qui passe, on finit par passer à travers. C’est vrai qu’on finit par en sortir grandi.»

Martin Provencher participera au Salon du livre de Montréal et au Salon du livre de Rimouski.

Extraits

«Je refuse de croire ce que mes yeux voient. Maman est là, gisant sur le côté, les cheveux épars sur le sol de l’entrée. Dans ma tête, les questions se bousculent: pourquoi elle ne bouge pas, qu’est-ce qu’elle a, mais qu’est-ce qu’elle a? Son immobilité me fait peur. Elle est juste blessée, non? L’idée que ma mère puisse être morte au beau milieu d’une nuit ordinaire, juste devant notre maison, me semble inimaginable.»

«J’avais beau faire des efforts, m’agripper de toutes mes forces aux bonheurs de la vie, si infimes soient-ils, pour me maintenir la tête hors de l’eau, parfois, je manquais de courage et me laissais glisser vers les bas-fonds. Il m’est arrivé souvent, particulièrement lorsque j’avais pris quelques bières, de voir ma muraille, si patiemment édifiée, s’effondrer comme un château de cartes.»

«J’ai cessé d’aller à la messe à l’âge de onze ans, peu de temps après la disparition de ma mère. La dernière fois que j’ai mis les pieds dans l’église de Plessisville, c’était pour ses funérailles en septembre 1982. Hormis pour la messe anniversaire de son décès l’année suivante et dans le cadre de l’écriture de ce livre, je n’y suis jamais retourné.»

«Au cours des neuf premières années de ma vie, toute l’histoire de nos malheurs se déroulait derrière des volets clos. Apparemment, personne dans notre entourage ne se doutait de rien. Lorsqu’il était à la maison, Gilles nous protégeait du mieux qu’il le pouvait. Quand mon père, fou de rage, fonçait vers nous, il freinait ses élans en se dressant devant nous, tel un bouclier. Je le trouvais courageux. Parfois, il me cachait simplement la tête sous son manteau pour m’épargner la vue des scènes de violence.»

«Lorsqu’on me demande ce que représente le succès pour moi, je n’ai pas de réponse a priori. La réussite peut se définir de bien des façons et varie selon l’étape de la vie où nous sommes rendus. Pour beaucoup de Nord-Américains, elle se mesure à la grosseur de notre compte en banque. Ma définition est beaucoup plus large et nuancée. L’argent n’est qu’un de ses nombreux visages.»

Martin Provencher, D’enfant battu à millionnaire

Les Éditions du Journal, 184 pages