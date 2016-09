Louis (Gaspard Ulliel) revient auprès de sa famille après 12 ans d’évitement. Comme toutes les personnes qui quittent un pays ou une ville, il est attendu par les siens avec un mélange de fébrilité, de curiosité, d’admiration, de jalousie et de rancœur.

Les siens, c’est d’abord Martine (Nathalie Baye), outrageusement maquillée, vêtue de couleurs criardes, qui réalise l’exploit d’être à la fois attentive aux autres et obnubilée par sa petite personne. Puis, il y a Suzanne (Léa Seydoux), la petite sœur sans repère qui exige de son frère une approbation qu’elle n’a pas eue en grandissant. Antoine (Vincent Cassel), c’est l’aîné. Celui qui est resté, qui s’est sacrifié pour demeurer près de la famille. Il est marié à Catherine (Marion Cotillard), douce, réservée, écrasée par la personnalité de son époux.

Pourquoi Louis revient-il au bercail? Pour annoncer à sa famille qu’il est malade, qu’il va mourir. Juste la fin du monde est un ballet, en crescendo, des membres de cette famille autour de cette nouvelle que personne ne parviendra à articuler, mais qui est sur toutes les lèvres et dans tous les esprits.

Et cela est particulièrement vrai dans Juste la fin du monde, le quintette formé de Gaspard Ulliel, Marion Cotillard, Vincent Cassel, Nathalie Baye et Léa Seydoux donnant ici la pleine mesure de leur art avec un naturel confondant et une force peu commune, chacun complé-mentaire à l’autre.