Il aurait soutiré près de 1 million $ à la Banque TD

TORONTO – Un ancien employé de la Banque TD a été arrêté parce qu’on le soupçonne d’avoir fraudé près de 1 million $ à l’institution financière.

Selon la police de Toronto, Duane Sahadeo, de Pickering en Ontario, a fraudé la banque d’environ 921 310 $ sur une période de de six ans. Il était gestionnaire Valeurs Mobilières TD.

«L'homme de 30 ans aurait obtenu frauduleusement des fonds grâce à des demandes inappropriées pour des traites bancaires de TD», lit-on dans un communiqué de la police.

Duane Sahadeo a été arrêté jeudi dernier et a été accusé de fraude de plus de 5000 $ et d'emploi d'un document contrefait.

Il sera de retour en cour le 30 septembre.