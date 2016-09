Irréaliste et inefficace

La publication d’une étude de faisabilité sur la construction d’un tunnel pour relier Lévis à Québec a au moins pour mérite de permettre que la discussion se déroule désormais sur la même base pour tout le monde.

Dans la région métropolitaine de Québec, c’est une revendication qui prend de l’ampleur depuis plusieurs mois. Les radios et, à travers elles, de nombreux citoyens réclament un troisième lien routier, à l’est de l’agglomération, pour désengorger les ponts et l’autoroute Henri-IV.

Très coûteux

Tout le monde avançait son prix, entre 500 M$ et 5 G$, pour justifier son adhésion ou son opposition à un tel projet. Certains politiciens agitaient cette marotte pour éviter de s’engager sur d’autres investissements dans la région.

Une étude dirigée par un professeur de l’École Polytechnique nous indique désormais qu’il en coûterait entre 3,5 et 4,5 milliards pour construire une telle infrastructure. Elle ne serait pas opérationnelle avant 2030.

Cette solution est donc très coûteuse pour une agglomération de moins de 800 000 habitants et elle ne permet pas de régler à moyen terme les problèmes de congestion à Québec.

Réalisme politique

Imaginez comment les politiciens provinciaux ou fédéraux s’y prendraient pour justifier à l’ensemble de leur électorat un investissement représentant quatre fois le métro de Laval ou un pont Champlain. Quiconque prétend qu’un tel scénario est possible raconte des histoires, à vous ou à lui-même. Ce n’est simplement pas réaliste politiquement.

On peut aussi comprendre que de mobiliser autant de ressources pour un seul dossier viendrait plomber la légitimité de tous les autres projets nécessitant une participation des gouvernements.

Projet moderne

Ça ne plaira pas aux gens et ça n’applaudira pas sur les radios, mais la réalité est la suivante: c’est par le développement du transport collectif et des changements d’habitudes que se trouvent les solutions à la congestion. La vérité, c’est celle-là.

Quatre fois moins cher, le projet de service rapide par bus est un concept moderne et plus simple à déployer. Les citoyens s’aideraient davantage en réclamant un tracé plus adéquat et un échéancier de réalisation plus pressant.